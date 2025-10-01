El cambio de último momento en la definición de La Voz Argentina: qué pasó
El reality conducido por Nico Occhiato sigue sufriendo modificaciones y la gente no para de demostrar su malestar.
Después de varios días sin salir al aire, este martes, La Voz Argentina volvió a la pantalla de Telefe para dar inicio al 4° Round y acercarse cada vez más a la etapa final.
En esta oportunidad, Nico Occhiato reveló cómo se desarrollará esta nueva etapa. "Hoy tenemos enfrentamiento de todos los equipos. Hoy van a ir cantando todos los equipos", comenzó anunciando el conductor.
"Es tremendo esto, es así, si hoy canta alguien del Team Lali, el resto que no son Lali tiene que votar con las tablets, del 1 al 10 como venimos haciendo", siguió contando.
Entonces, explicó: "Van a ir cantando uno de cada equipo, enfrentamientos cruzados. Luego, el que obtiene el menor puntaje de cada equipo, queda eliminado de La Voz Argentina".
Sin embargo, se conoció un cambio de último minuto en el programa, que generó la bronca del público que sigue atentamente el concurso.
Noche complicada en La Voz Argentina
En una gala donde los nervios y las emociones estaban a flor de piel, algunos participantes tuvieron una pasada complicada y quedaron condicionados para avanzar a la próxima etapa.
Primero, Iara Lombardi, que interpretó “Sarà perché ti amo” de Ricchi e Poveri, tuvo un bloqueo y dejó de cantar durante una parte significativa de su presentación.
Apenas comenzó la canción, tras la primera estrofa, Iara se quedó en silencio mientras la música continuaba sin su voz. Después de largos minutos, Lombardi logró retomar la performance y entonar el conocido estribillo, aunque notablemente desconectada por lo ocurrido.
Sin embargo, no fue la única. Es que Federico Mestre también pasó por una situación similar. El joven participante, al interpretar el tema "Ex de verdad" del dúo Ha*Ash, tuvo un lapsus y olvidó parte de la letra en medio de su presentación. Aunque logró reincorporarse rápidamente y seguir con la actuación.
Cambios de último momento
Cuando era momento de conocer a los eliminados del team Luck Ra y Lali Espósito, Nico Occhiato informó que la decisión se pasaba para el programa de este miércoles.
Además, agregó que podrán salvar a dos participantes, mientras que el resto se someterá a la votación de los jurados, por lo que los puntajes más bajos dejarán el certamen a un paso de la final.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario