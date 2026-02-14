Cuál es el método más barato para comprar y pagar en Chile
El truco es multiplicar por 1,67. Pagar con débito en dólares es lo más conveniente ($1,63), mientras que llevar pesos argentinos es la peor opción.
Chile es un destino muy elegido, no solo por sus paisajes y atractivos turísticos, sino también por la relación que ofrece entre calidad y precio. Durante los últimos años, muchos argentinos cruzan la Cordillera de los Andes con un solo objetivo: adquirir productos tecnológicos avanzados y modernos a un precio accesible.
Sin embargo, al momento de planear un viaje a Chile en 2026 es fundamental organizar bien los gastos. Dependiendo de cómo pagues desde Argentina, los recargos pueden aumentar el costo de tus vacaciones hasta un 20%. Tener un plan financiero bien definido ayudará a aprovechar mejor el dinero y evitar sorpresas.
El método más barato al más caro para pagar en Chile
De acuerdo con datos de mercado y las cotizaciones de casas de cambio como Infodólar y Cambio Santiago, así se ordenan las opciones más convenientes para el bolsillo:
- Débito desde cuenta en dólares: la opción más conveniente, con un tipo de cambio cercano a $1,63 por peso chileno. Evita intermediarios y permite cotizar directamente.
- Dólares en efectivo cambiados en Chile: alternativa práctica si ya se dispone de billetes estadounidenses. El cambio promedio ronda $1,66 por peso chileno.
- Crédito con pago en dólares: funciona de manera similar al débito, pero hay que considerar los impuestos del resumen y pagar únicamente el consumo en dólares antes de la fecha de vencimiento.
- Pesos chilenos adquiridos en Argentina: varía según la casa de cambio, con un promedio cercano a $1,80 por peso chileno. Se aconseja solo para pequeños gastos durante el viaje.
- Cambio de pesos argentinos directamente en Chile: es la opción menos favorable, con un costo aproximado de $1,85 por peso chileno.
Lista de verificación obligatoria antes de cruzar la frontera hacia Chile
Para que tu estrategia de ahorro funcione, no olvides estos tres pasos técnicos fundamentales:
- Aviso de viaje: informá a tu banco y a la emisora de tu tarjeta (Visa, Mastercard, etc.) que estarás en el exterior para evitar bloqueos de seguridad.
- Habilitar el débito en dólares: asegurate mediante el Home Banking que los consumos internacionales se descuenten de tu caja de ahorro en dólares para evitar el impuesto del 30%.
- Clave de compra: algunos comercios en Chile solicitan un PIN para las tarjetas de débito; verificalo con tu entidad bancaria antes de salir.
