Televisores baratos: los supermercados están vendiendo a muy buenos precios
En pleno enero, los supermercados se metieron de lleno en el negocio de la tecnología y lanzaron promociones que llaman la atención de los consumidores.
Tal como viene ocurriendo en los últimos meses, las grandes cadenas no solo compiten con precios en productos de consumo masivo, sino que también suman electrodomésticos y tecnología a sus promociones. En este caso, la oferta incluye Smart TV de distintas marcas, tamaños y prestaciones, tanto para compras en un pago como financiadas.
Las promociones están vigentes durante enero y permiten acceder a cuotas que, en algunos casos, quedan por debajo de los $40.000, un dato clave para quienes buscan renovar el televisor sin hacer un gran desembolso inicial.
Carrefour y Coto venden televisores con descuentos y en cuotas
De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, Carrefour ofrece descuentos de hasta el 29% en determinados modelos de Smart TV, además de financiación de hasta 18 cuotas sin interés. Las compras pueden realizarse con tarjetas Visa, Mastercard o Mi Carrefour Crédito.
Entre las principales ofertas de Carrefour se destacan:
Carrefour
Smart TV Android 50’’ Hyundai 4K
Precio: $699.999 (12% de descuento)
18 cuotas sin interés de $38.833
Smart TV LED 4K Philips 55’’
Precio: $699.000 (29% de descuento)
12 cuotas sin interés de $58.250
Smart TV 50’’ Crown Mustang QLED
Precio: $649.000 (26% de descuento)
12 cuotas de $54.083
Smart TV Philips 43’’
Precio: $449.000 (26% de descuento)
3 cuotas sin interés de $149.666
Smart TV BGH 43’’
Precio: $499.000 (16% de descuento)
12 cuotas sin interés de $41.583
Por su parte, Coto lanzó promociones exclusivas para los miembros de su comunidad. En este caso, ofrece un 25% de descuento pagando en un solo pago, o bien la posibilidad de financiar el precio regular en hasta 12 cuotas sin interés, sin aplicar el descuento.
Algunas de las ofertas disponibles en Coto son:
Coto
Smart TV LED Top House 55’’
Precio en un pago: $569.999 (25% de descuento)
Precio en 12 cuotas de $63.333: $759.999
Smart TV Sharp 65’’
Precio en un pago: $937.499 (25% de descuento)
Precio en 12 cuotas de $104.166: $1.249.999
Smart TV LED Philips 58’’
Precio en un pago: $704.999 (25% de descuento)
Precio en 12 cuotas de $78.333: $939.999
Smart TV LED BGH 55’’
Precio en un pago: $622.499 (25% de descuento)
Precio en 12 cuotas de $69.166: $829.999
Con estas promociones, Carrefour y Coto se posicionan como dos de las opciones más atractivas para comprar televisores a precios competitivos, combinando descuentos, cuotas y variedad de marcas en un contexto donde el consumo busca alternativas más accesibles.
