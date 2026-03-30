Chile cayó en un pozo sin fondo: en una goleada histórica, perdió 4-1 con Nueva Zelanda
El equipo trasandino cayó estrepitosamente en una noche marcada por la expulsión temprana de Darío Osorio y una preocupante falta de reacción colectiva.
La Selección de Chile vivió una jornada para el olvido tras ser goleada 4-1 por Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland, en el marco de un amistoso internacional. El equipo dirigido por Nicolás Córdova nunca logró asentarse en el partido y terminó siendo ampliamente superado por un rival que aprovechó cada error para construir una victoria histórica.
El encuentro cambió de rumbo rápidamente. A los 27 minutos, la expulsión de Darío Osorio dejó a La Roja con un hombre menos y condicionó por completo el desarrollo del juego. Apenas cuatro minutos después, llegó el primer golpe: Kosta Barbarouses conectó de volea tras un córner y abrió el marcador con un remate imposible para el arquero Lawrence Vigouroux.
Antes del cierre del primer tiempo, Nueva Zelanda amplió la ventaja gracias a Elijah Just, en una jugada que fue revisada por el VAR por una posible posición adelantada, pero que finalmente fue convalidada. Con el 2-0 en contra y en inferioridad numérica, el panorama para Chile ya era sumamente adverso.
En el complemento, la historia no cambió. El conjunto local mantuvo la intensidad y encontró espacios ante una defensa chilena desordenada. A los 59 minutos, Jesse Randall aprovechó una desatención total en el área y marcó el tercero, en una jugada que expuso las falencias defensivas del equipo sudamericano.
El cuarto tanto llegó a los 71 minutos a través de Ben Waine, quien tuvo tiempo y espacio para definir dentro del área sin oposición. La imagen del gol reflejó el desconcierto absoluto de Chile, que nunca logró reaccionar ni encontrar respuestas futbolísticas ante el dominio rival.
El descuento llegó recién en el tramo final, con un gol de Gonzalo Tapia, pero no alcanzó para maquillar una actuación muy floja. Más allá del resultado, lo que preocupa es la falta de funcionamiento colectivo y la incapacidad para revertir situaciones adversas.
La derrota no solo representa un golpe anímico, sino que también expone el delicado momento que atraviesa el seleccionado chileno. Tras quedar fuera del Mundial 2026, el equipo continúa sin encontrar un rumbo claro y suma una nueva frustración en su proceso de reconstrucción.
La goleada histórica de Nueva Zelanda a Chile
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