Chile cayó en un pozo sin fondo: en una goleada histórica, perdió 4-1 con Nueva Zelanda

El descuento llegó recién en el tramo final, con un gol de Gonzalo Tapia, pero no alcanzó para maquillar una actuación muy floja. Más allá del resultado, lo que preocupa es la falta de funcionamiento colectivo y la incapacidad para revertir situaciones adversas.

La derrota no solo representa un golpe anímico, sino que también expone el delicado momento que atraviesa el seleccionado chileno. Tras quedar fuera del Mundial 2026, el equipo continúa sin encontrar un rumbo claro y suma una nueva frustración en su proceso de reconstrucción.

La goleada histórica de Nueva Zelanda a Chile

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