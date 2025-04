Día Internacional de las Ribs, el plato que llegó para quedarse

Ribs al Río 3.jpg

En la costanera, Ribs al Río es una propuesta diferente, inspirada en la gastronomía texana. En la menú obviamente son protagonistas las ribs, que se preparan con una técnica original que les otorga su característico color rosado, conocido como smoke ring. Este sello distintivo resulta de un proceso de ahumado especial y extendido a la leña con maderas de quebracho y espinillo por 8 a 12 horas, a más de 100o. Para celebrar el Día de las Ribs, el domingo 27 de abril el local de la Costanera ofrecerá una edición especial y única de Beef Ribs —de vaca—, que sorprenden por el tamaño y gusto y son ideales para acompañar con guarniciones como las papas Millonarias del Tío Moe, unas papas fritas crinkle con alioli, polvo de parmesano y lima. La carta de bebidas, con vermuts, cócteles clásicos y cervezas tiradas exhibe alternativas para maridar estos sabores distintivos.

Dónde: Av. Costanera Rafael Obligado 7010, Costanera Norte; Mercado Soho en Armenia 1744, Palermo; Arcos del Rosedal en Av. Infanta Isabel 110, Palermo; Bocha Polo en Av. del Libertador 4096, Cañitas, Av Monroe 1850, Barrio Chino.

Instagram: @ribsalrio

LA DORITA

En La Dorita, las costillas de cerdo con salsa barbacoa casera figuran entre los platos más celebrados por quienes visitan el restaurante. El proceso comienza con una preparación meticulosa. Primero se elimina la membrana y se sazona con precisión, para potenciar los sabores. A continuación, las ribs se cocinan lentamente a fuego bajo -unos 120°- durante más de dos horas en un caldo especialmente aromatizado con cerveza, azúcar mascabo, vegetales frescos (como zanahoria, apio y cebolla) y una serie de hierbas. El paso final ocurre en la parrilla, donde se las pincela repetidamente con una barbacoa artesanal que les otorga un gusto profundo, un leve ahumado y una textura bien jugosa. Desde su apertura en 2002, La Dorita se convirtió en un referente de la parrilla argentina en Palermo Hollywood, con una ambientación que rinde homenaje al arte y la identidad nacional, incluyendo obras de Marcos López. La propuesta gastronómica incluye clásicos como empanadas caseras, tortilla con provoleta, cortes parrilleros y carnes de pastura cuidadosamente seleccionadas.

Direcciones: Humboldt 1892, Palermo; Bulnes 2593, Palermo.

Instagram: @ladoritaparrilla

BRUCE GRILL STATION

Una tira compuesta por nueve costillitas de cerdo bañadas en salsa barbacoa dulce casera, previamente braseada al horno y terminada a la parrilla, con un distintivo sabor ahumado: así son las Ribs El Jefe, el plato estrella de Bruce Grill Station. Las ribs más famosas del Oeste deben su nombre al cantante estadounidense Bruce Springsteen, conocido como The Boss. La porción es contundente y sale con guarnición de papa rellena y ensalada coleslaw. Para beber, cuentan con vinos de bodegas tradicionales, cócteles de autor y cervezas de la casa. Este bar-restaurante destaca por su carta de inspiración norteamericana y una ambientación al mejor estilo The American Way.

Dirección: Martín Fierro 3246, Parque Leloir; Mayor Irusta 2921, Bella Vista; Av. Victorica 1128, Nine Shopping, reno; Ramal Pilar Km 36.5, Shopping TOM, Tortuguitas.

Instagram: @bruce_grillstation

LA BOQUERÍA

En La Boquería, el tradicional bodegón de Palermo que combina el espíritu de la gastronomía española con el inconfundible sabor de la parrilla argentina, las ribs de cerdo ocupan un lugar destacado en su carta. Su preparación comienza con un meticuloso proceso de marinado en una mezcla de hierbas, condimentos y azúcar negra. Antes de la cocción, cada costilla se masajea con aceite de oliva y se deja reposar por varias horas, lo que permite que la carne se impregne por completo. Luego, se lleva al horno precalentado a no más de 180°, donde se cocina de manera lenta y uniforme durante tres horas. Para mantener la jugosidad del corte, se envuelve en capas de papel aluminio, creando un ambiente de vapor que garantiza una textura tierna y suculenta. Se añade cerveza roja mezclada con caldo a la bandeja, y finalmente, antes de servirlas, se pincelan con barbacoa casera.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

Instagram: @laboqueriapalermo

VIEJO PATRÓN

En la parrilla Viejo Patrón, ubicada en Liniers y creada por el sommelier de carnes Julio Gagliano, las ribs sobresalen gracias a un meticuloso proceso de cocción. Para lograr una textura y sabor excepcionales, las costillas se marcan primero en la parrilla, dorándose por fuera mientras quedan crudas en el interior. Luego, se trasladan a un recipiente apto para horno, donde se marinan con una mezcla de naranja, ananá, azúcar negra, ketchup, Coca-Cola, jugo de naranja, humo líquido, sal, pimienta, laurel, tomillo y diversas especias. Finalmente, se cocinan al horno durante tres horas, permitiendo que las costillas se tornen tiernas y jugosas. Antes de servir, se pincelan con una salsa de barbacoa que incluye whisky y jugo de naranja, y se regresan al horno para caramelizar. Este plato se presenta acompañado de papas fritas y un dip de coleslaw, la clásica ensalada que combina repollo blanco y morado con manzana verde en juliana, todo aderezado con una salsa de mayonesa, vinagre, azúcar y sal. Entre las bebidas disponibles para maridar este principal, el vino tinto es uno de los más elegidos del lugar.

Dirección: Av. Larrazábal 502, esq. Patrón, Liniers.

Instagram: @viejopatronrestogrill

OSTENDE

En el polo gastronómico de Colegiales, Ostende es un espacio vintage que invita al encuentro y reivindica la nostalgia. Inspirado en los bodegones costeros y con platos bien caseros —clásicos de las mesas familiares—, este restaurante ofrece unas ribs que se cocinan durante 8 horas con salsa barbacoa y se sirven con ensalada coleslaw, que con su suavidad equilibra la untuosidad de la carne. La propuesta se completa con opciones tradicionales en base a carnes, frutos de mar, arroces y pastas, basados en recetas de abuelas, que puede disfrutarse con vermutería y coctelería de autor y con vinos seleccionados para acompañar la experiencia.

Dirección: Virrey Loreto 3303, Colegiales.

Instagram: @ostende_ba