El secador de pelo de primera marca por menos de $30.000: ¿dónde conseguirlo?
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar el artefacto fundamental para tu look capilar.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Si tu deseo es darte un gusto personal y tenés que renovar tu secador de pelo, podés encontrar un increíble descuento en Coto digital.
Cuáles son las características del secador y cuánto cuesta con el descuento
El descuento qué dio que hablar en el sitio online del supermercado es muy importante para la estilística del día a día. Ya qué se trata de un Secador De Cabello ATMA Sp8964n 1600 W, que ahora se puede conseguir con un descuento del 20% en caso de que pertenezcas a la comunidad Coto.
El precio con el descuento ya aplicado queda en $28.799,20 (siempre y cuando tengas comunidad Coto), con una importante rebaja respecto al valor regular del secador, que era de $35.999,00
- Modelo: Secador De Cabello ATMA Sp8964n 1600 W
- Marca: ATMA
- Precio con descuento: $28.799,20
- Descuento aplicado: 20% - con comunidad Coto
- Dónde conseguirlo: Página web de Coto
El secador de cabello se destaca por estar hecho en la empresa líder en electrodomésticos para el pelo, ATMA. Aunque solo viene en color negro y con detalles en rosa, esta es una oferta ideal para quienes quieran y puedan aprovecharla.
Cómo aprovechar el descuento en Coto Digital
La promoción durante estos días se encuentra activa exclusivamente en la tienda online del supermercado y no es acumulable con otras ofertas vigentes en el mismo sitió digital del supermercado Coto.
Aunque durante el tiempo en el que dure la oferta, el descuento del 20% únicamente será aprovechable si se tiene la comunidad Coto (sitio de canje de puntos por compras realizadas en el supermercado)
Además, la cadena da posibilidades para que se pueda abonar con tarjeta de crédito hasta en seis cuotas sin interés.
