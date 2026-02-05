Están regalados: supermercados liquidan celulares a $159.000 con 46% de descuento y cuotas

Precios destacados en Coto

Samsung A06 (128GB)

$287.999 – 10% de descuento

Samsung A54 (128GB)

$764.999 – 15% de descuento (solo web)

Samsung A15 (128GB)

$350 mil – 10% de descuento

Tecno Spark 30C (128GB)

$224.999

3 cuotas sin interés de $74.999

Noblex (64GB)

$199.999

3 cuotas sin interés de $66.666

Las ofertas destacadas en Carrefour

Dentro del catálogo de Carrefour, uno de los modelos con mayor descuento es el Tecno Spark con 256 GB de almacenamiento, que se ofrece a $159.999, con una rebaja del 46% respecto de su precio habitual. Esta promoción se encuentra disponible únicamente con envío a domicilio y permite el pago en tres cuotas sin interés.

Otro equipo relevante es el Tecno BG7 Spark de 256 GB, con un precio de $189.000 y un descuento del 20%. Este modelo también admite el pago en tres cuotas sin interés. En la misma línea, el Samsung A06 de 64 GB se comercializa a $209.000, con una rebaja del 27% y la posibilidad de financiar la compra en tres cuotas sin interés.

En el caso de Motorola, Carrefour ofrece el modelo E15 de 64 GB a $179.000, con un descuento del 10%, mientras que otro equipo de la misma marca y capacidad se vende a $189.000, con una rebaja del 17% y financiación de hasta seis cuotas sin interés. El Motorola G35 de 128 GB completa la lista de precios destacados, con un valor de $299.000 y un descuento del 25%, financiable en tres cuotas sin interés.

Precios destacados en Carrefour

Samsung A06 (64GB)

$209 mil – 27% de descuento

Tres cuotas sin interés

Tecno BG7 Spark (256GB)

$189 mil – 20% de descuento

Tres cuotas sin interés

Motorola E15 (64GB)

$179 mil – 10% de descuento

Motorola (64GB)

$189 mil – 17% de descuento

Seis cuotas sin interés

Tecno Spark (256GB)

$159.999 – 46% de descuento (solo envío)

Tres cuotas sin interés

Motorola G35 (128GB)

$299 mil – 25% de descuento

3 cuotas sin interés