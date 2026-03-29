Cómo acceder a los mega descuentos del 80% en electrodomésticos y alimentos para ahorrar hoy
Llegar a fin de mes es muy fácil con Coto y Carrefour. Descubrí cómo aprovechar todas las promociones del 80% y cuotas sin interés en tus compras semanales hoy.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Los supermercados Coto y Carrefour lanzaron en marzo de 2026 promociones con descuentos de hasta el 80% en pequeños electrodomésticos, productos de almacén y artículos de consumo masivo. Las cadenas compiten con cuotas sin interés, reintegros y beneficios exclusivos para clientes con tarjetas propias o programas de fidelización.
Los descuentos en supermercados Coto
Coto renovó su catálogo de promociones con rebajas que alcanzan hasta el 50% en productos seleccionados y 80% en pequeños electrodomésticos. Las ofertas varían según el día de la semana y el medio de pago, pero destacan las siguientes:
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Comunidad Coto: el programa de fidelización ofrece hasta un 30% de reintegro en compras con tarjetas de débito de bancos adheridos (Nación, Provincia, Ciudad), con un tope semanal de $5.000.
Jubilados y pensionados: 15% de descuento en compras presenciales, con un límite mensual de $35.000 y presentación de DNI.
Electrodomésticos: descuentos de hasta 80% en cafeteras, licuadoras y pequeños artefactos para el hogar, con opciones de 6, 9 y 12 cuotas sin interés según el banco.
Productos de almacén: 20% de descuento en marcas nacionales, aplicable los lunes con tarjetas de crédito participantes.
Las promociones están vigentes hasta el 20 de marzo de 2026 y pueden consultarse en el catálogo oficial de Coto.
Los descuentos en supermercados Carrefour
Carrefour lidera con su tarjeta propia, que permite acceder a financiamiento en hasta 6 cuotas sin interés en categorías que antes no incluían esta opción, como alimentos no perecederos. Las principales ofertas incluyen:
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Pequeños electrodomésticos: descuentos de hasta 80%, con promociones como 2x1 en cafeteras y licuadoras.
Tarjeta Carrefour: 6 cuotas sin interés en compras superiores a $10.000, sin tope de cuotas para clientes adheridos al programa.
Mi Carrefour: beneficios exclusivos para socios, con reintegros del 10% al 20% en productos de limpieza, perfumería y almacén.
Jubilados: 10% de descuento en días específicos, con un tope mensual de $25.000 al pagar con débito ANSES.
Las ofertas se actualizan semanalmente y pueden verificarse en la página de promociones de Carrefour.
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