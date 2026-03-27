El supermercado con promociones y descuentos únicos

Para usar el cupón, solo hay que seleccionar el beneficio en la sección “resumen de compra” durante la compra online en Coto Digital. Luego, el sistema aplica automáticamente el descuento sobre los productos habilitados.

Registrarse en el programa Comunidad es sencillo, gratuito y totalmente digital. La cuenta se asocia al documento de identidad del usuario, lo que permite identificar automáticamente los beneficios disponibles. Una vez confirmada la cuenta a través del correo de validación, el cliente puede aprovechar todas las promociones y descuentos exclusivos.