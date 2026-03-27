El supermercado con promociones y descuentos únicos
Este beneficio se aplica solamente durante el día de tu cumpleaños, cuando se puede acceder a descuentos de hasta el 40%. Conocé cómo activarlo acá.
En la actualidad, los supermercados buscan atraer la atención de los consumidores con sus ofertas, promociones y descuentos, permitiendo pagar las compras con diferentes medios de pagos. En este contexto, Coto se destaca con su programa Comunidad, que ofrece a sus miembros ventajas únicas.
Entre ellas, se encuentra una promoción especial para quienes celebran su cumpleaños: un cupón de 40% de descuento para utilizar en compras online. Esta promoción no solo permite celebrar el cumpleaños sin golpear el bolsillo, sino que también hace que la compra sea más cómoda desde la comodidad del hogar.
Cómo conseguir el 40% de ahorro en supermercado Coto por tu cumpleaños
El cupón se activa automáticamente cuando la empresa envía el correo correspondiente y se puede aplicar dentro del período indicado en la plataforma digital.
La promoción se volvió muy popular en redes sociales, con usuarios compartiendo sus compras y productos elegidos, lo que ayudó a que más personas conocieran y aprovecharan la oferta.
El descuento se aplica a varias categorías, como tortas, panadería, sándwiches de miga, quesos, fiambres, snacks, jugos, aguas, gaseosas, cervezas, vinos y otras bebidas alcohólicas, permitiendo realizar pedidos completos y variados.
Para usar el cupón, solo hay que seleccionar el beneficio en la sección “resumen de compra” durante la compra online en Coto Digital. Luego, el sistema aplica automáticamente el descuento sobre los productos habilitados.
Registrarse en el programa Comunidad es sencillo, gratuito y totalmente digital. La cuenta se asocia al documento de identidad del usuario, lo que permite identificar automáticamente los beneficios disponibles. Una vez confirmada la cuenta a través del correo de validación, el cliente puede aprovechar todas las promociones y descuentos exclusivos.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario