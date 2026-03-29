Los supermercados que venden neumáticos a buen precio
Los beneficios son fundamentales para aprovechar en la renovación de cada uno de las ruedas más importantes gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las grandes cadenas de supermercados siguen ampliando durante el mes de marzo sus promociones y descuentos especiales. Se mantienen vigentes una serie de ofertas y rebajas que incluyen desde artículos para el hogar hasta electrodomésticos y también productos menos comunes dentro de los supermercados, como lo son los neumáticos.
Las promociones y descuentos en supermercados Coto
Los clientes que formen parte de la Comunidad Coto van a poder acceder hasta un 30% de descuento en neumáticos seleccionados, lo que representa una rebaja considerable frente a los precios habituales de este tipo de productos.
Las marcas que entran en esta promoción son:
- GREENMAX
- Fate
- Firestone
- Goodyear
Sin embargo quienes no cuenten con ese beneficio, tienen la posibilidad de financiar la compra en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de todos los bancos.
Además de la promoción en neumáticos, la campaña de ofertas del supermercado incluye una serie de beneficios adicionales para los clientes que forman parte de la Comunidad Coto.
Entre las promociones se destaca un 15% de descuento todos los miércoles en un pago para quienes estén registrados en el programa. Asimismo, este beneficio no tiene tope de reintegro, aunque puede contar con algunas exclusiones según las condiciones de la promoción.
Cabe destacar que el sistema Comunidad Coto les permite acceder a los miembros a descuentos exclusivos en distintos productos dentro del supermercado y es una de las estrategias más utilizadas por la cadena para recompensar a sus clientes habituales mediante beneficios exclusivos.
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