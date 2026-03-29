Los supermercados que venden neumáticos a buen precio.

Además de la promoción en neumáticos, la campaña de ofertas del supermercado incluye una serie de beneficios adicionales para los clientes que forman parte de la Comunidad Coto.

Entre las promociones se destaca un 15% de descuento todos los miércoles en un pago para quienes estén registrados en el programa. Asimismo, este beneficio no tiene tope de reintegro, aunque puede contar con algunas exclusiones según las condiciones de la promoción.

Cabe destacar que el sistema Comunidad Coto les permite acceder a los miembros a descuentos exclusivos en distintos productos dentro del supermercado y es una de las estrategias más utilizadas por la cadena para recompensar a sus clientes habituales mediante beneficios exclusivos.