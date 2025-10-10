Horóscopo semanal del lunes 13 al domingo 19 de octubre: qué dicen las predicciones

Tauro (Abril 20 - Mayo 20)

Será una semana de ideas novedosas y buenas que te permitirán destacar en tu entorno. Enfócate en la estabilidad material y emocional, cuidando tu cuerpo y tu hogar. La energía de Venus te beneficia en tu mundo social, fortaleciendo amistades y alianzas. Mantén la ilusión por un futuro en compañía de tu ser querido.

Géminis (Mayo 21 - Junio 20)

La Luna Llena te da suerte para poner fin a una situación amorosa donde te sentías limitado. La semana es propicia para lograr acuerdos beneficiosos para tu futuro. En el terreno emocional, podrías enfrentarte a decisiones importantes que requieren meditar qué camino resuena con tu alma. Escucha atentamente los consejos de la gente que te ama.

Cáncer (Junio 21 - Julio 22)

Esta semana se centra en tu hogar, tu bienestar y tu estabilidad. La Luna Llena impulsa cambios en tu trabajo y proyectos, que pueden traerte una posición de mayor autoridad y control sobre tus recursos. Es un buen momento para ordenar tu vida con paciencia y dedicarte a tu bienestar personal y familiar.

Leo (Julio 23 - Agosto 22)

Aprovecha el "fuego deseante" de Marte para ir por nuevas conquistas y proyectos. En el ámbito vincular, usa sabiamente tus palabras para evitar malentendidos. Un nuevo proyecto laboral puede llenarte de alegría y activarte. Es importante que dediques tiempo al descanso y no te tomes los asuntos a lo personal para mantener la calma.

Virgo (Agosto 23 - Septiembre 22)

Prepárate para recibir buenas noticias económicas o bonificaciones. La energía te invita a mejorar tu estabilidad laboral y a valorar tus talentos. Las personas que te molestaban afectivamente tienden a desaparecer. En el amor, prepárate para la llegada del buen amor.

Libra (Septiembre 23 - Octubre 22)

El tránsito de Venus por tu signo te brinda un magnetismo especial, favoreciendo tus relaciones y acuerdos. Podrías sentir la necesidad de acabar con relaciones que ya cumplieron su ciclo o de transformar la discordia en crecimiento en tus vínculos. Procura dedicar más tiempo al deporte y la relajación para desconectar del estrés.

Escorpio (Octubre 23 - Noviembre 21)

La energía te invita a hacer una pausa y a buscar respuestas en tu interior (El Ermitaño). Evita las decisiones apresuradas, especialmente en el amor y el dinero. Aprovecha los últimos días de la energía de Venus en tu signo. Si has puesto fin a una relación, enfócate en crear nuevas rutinas y darte mucho amor propio.

Sagitario (Noviembre 22 - Diciembre 21)

Tendrás prosperidad, oportunidad y ganancias a través de la iniciación de buenos proyectos, especialmente aquellos que te permiten ser independiente. Si un amor se fue, algo nuevo y positivo llega. Mantén el corazón abierto, ya que es un tiempo de conexión y aprendizaje afectivo. No temas seguir tus impulsos creativos.

Capricornio (Diciembre 22 - Enero 19)

La Luna Llena en Aries pondrá foco en tus dinámicas familiares y tu hogar. La semana te invita a buscar conocimiento o la guía de alguien con experiencia, lo que te ayudará a tomar decisiones más alineadas con tu verdad interna. Tus ideas van a millón; podrás intuir qué te conviene y qué no en situaciones de amores, familia y negocios.

Acuario (Enero 20 - Febrero 18)

La Luna Llena en Aries te invita a iluminar tus asuntos comerciales y tu manera de pensar. Esta es una semana clave para la adaptabilidad y la cooperación; trabajar en equipo te abrirá puertas. Un diálogo sincero puede fortalecer tus relaciones más importantes. Evita la dispersión y enfócate en el diálogo para solucionar diferencias.

Piscis (Febrero 19 - Marzo 20)

La Luna Llena en Aries te invita a evaluar cómo administras tus recursos y talentos. La nostalgia o inestabilidad pueden aparecer, haciendo que la contención familiar sea fundamental. En el trabajo, te sentirás como pez en el agua y podrías estar disfrutando de una subida de sueldo. Si sientes que no es el momento de discutir, no contestes a la primera.