Preocupante alerta meteorológica para este viernes feriado: advertencias y recomendaciones del SMN

Finalmente, Santa Cruz y Tierra del Fuego serán alcanzadas por fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En este sentido, el SMN alertó a los lugareños para que eviten actividades al aire libre en el

Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante vientos, lluvias y tormentas

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas cerca de ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Viento

Caluroso y con fuerte aumento de nubosidad: el clima en el AMBA este viernes feriado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lanzó una dura sentencia climática para este fin de semana y este viernes no será más que la antesala de dos días inestables. En este sentido, el organismo informó que el cierre de la semana laboral para muchos estará marcado por altas temperaturas, tanto de la mínima como de la máxima: el termómetro oscilará entre los 16 y 29 grados, asegurando una jornada candente.

En tanto, el cielo permanecerá mayormente nublado durante casi todo el día y hacia la noche se terminará de nublar por completo. El viento soplará del Norte, Noroeste y Noreste, en ese orden, mientras que las precipitaciones se reservarán para el domingo.

