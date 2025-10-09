Preocupante alerta meteorológica para este viernes feriado: advertencias y recomendaciones del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó las malas condiciones climáticas para dos provincias argentinas. Enterate los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para vivir un fin de semana sumamente inestable, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Lo cierto es que, más allá del mal clima en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el organismo también lanzó una alerta meteorológica que afectará este viernes a seis provincias, con diferentes particularidades climáticas.
En este sentido, el SMN alertó por las consecuencias y brindó recomendaciones para quienes se verán afectados este feriado.
Alerta meteorológica en seis provincias: qué sucederá este viernes
La advertencia amarilla del SMN para este viernes abarca a la zona cordillerana de Chubut, donde se pronostican lluvias. En este sentido, se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.
Luego, el SMN advirtió con una alerta amarilla también para las provincias de Neuquén, Mendoza y San Juan por viento zonda.
Finalmente, Santa Cruz y Tierra del Fuego serán alcanzadas por fuertes vientos con velocidades entre 35 y 45 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. En este sentido, el SMN alertó a los lugareños para que eviten actividades al aire libre en el
Recomendaciones del Servicio Meteorológico ante vientos, lluvias y tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas cerca de ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Caluroso y con fuerte aumento de nubosidad: el clima en el AMBA este viernes feriado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya lanzó una dura sentencia climática para este fin de semana y este viernes no será más que la antesala de dos días inestables. En este sentido, el organismo informó que el cierre de la semana laboral para muchos estará marcado por altas temperaturas, tanto de la mínima como de la máxima: el termómetro oscilará entre los 16 y 29 grados, asegurando una jornada candente.
En tanto, el cielo permanecerá mayormente nublado durante casi todo el día y hacia la noche se terminará de nublar por completo. El viento soplará del Norte, Noroeste y Noreste, en ese orden, mientras que las precipitaciones se reservarán para el domingo.
