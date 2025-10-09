Leandro Paredes explicó por qué no viajó para despedir a Miguel Ángel Russo: "Me lo dijeron bien claro..."
El mediocampista de Boca se encuentra en Miami, por los compromisos que tiene la Selección Argentina. Ante los medios, reveló por qué decidió no viajar.
Miles de personas acudieron a La Bombonera a lo largo del jueves para participar en el velatorio de Miguel Ángel Russo. Una vez conocida la triste noticia del fallecimiento del entrenador, Boca habilitó el hall central para que tanto hinchas como figuras prominentes del fútbol argentino pudieran rendir tributo al director técnico y brindar apoyo a su familia en este difícil momento.
El plantel Xeneize y la dirigencia, encabezada por Juan Román Riquelme, asistieron primero a una ceremonia privada, antes de que se permitiera el ingreso de los aficionados. No obstante, se notó la falta del capitán del equipo, Leandro Paredes.
Cabe señalar que el mediocampista está convocado por Lionel Scaloni para los próximos encuentros amistosos que la Selección Argentina disputará en Estados Unidos. Tras conocerse el deceso de Russo, se consideró la posibilidad de que Paredes viajara para estar presente en el velorio, algo que finalmente no ocurrió.
Desde Miami, el campeón del mundo ofreció declaraciones a la prensa este jueves por la noche para clarificar la situación: “Le mandé mensajes a todo el cuerpo técnico, a su mujer también. Nos pusimos a disposición, de qué hacíamos, si viajaba o no. Tomamos la decisión porque el cuerpo técnico me dijo que Miguel hubiese querido que me quede acá, que juegue, que lo homenajee jugando al fútbol. Eso fue lo que decidimos”.
Profundizando sobre el tema, y en la antesala del partido de este viernes contra Venezuela, el jugador añadió: “Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol”.
Boca anunció que este viernes el velatorio será sólo para la familia y amigos de Russo
Habiendo transcurrido una jornada donde miles de hinchas se acercaron a dar el último adiós al entrenador, el club xeneize informó que "el velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera será exclusivamente para sus seres más cercanos durante el día viernes".
En este sentido, agradecieron "el afecto y el respeto de todas las personas que se acercaron o estuvieron presentes de corazón en el emotivo adiós de hoy". Y añadieron: "Toda la comunidad de Boca acompaña a la familia Russo en este momento de dolor. El club permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas, con asueto administrativo".
