Leandro Paredes explicó por qué no viajó para despedir a Miguel Ángel Russo: "Me lo dijeron bien claro..."

Profundizando sobre el tema, y en la antesala del partido de este viernes contra Venezuela, el jugador añadió: “Me lo dijeron bien claro. Él se hubiera enojado mucho si hubiese dejado la concentración para estar ahí. Él hubiese querido que lo represente mañana de la mejor manera. Trataré de hacerlo jugando al fútbol”.

paredes russo

Boca anunció que este viernes el velatorio será sólo para la familia y amigos de Russo

Habiendo transcurrido una jornada donde miles de hinchas se acercaron a dar el último adiós al entrenador, el club xeneize informó que "el velatorio de Miguel Ángel Russo en La Bombonera será exclusivamente para sus seres más cercanos durante el día viernes".

En este sentido, agradecieron "el afecto y el respeto de todas las personas que se acercaron o estuvieron presentes de corazón en el emotivo adiós de hoy". Y añadieron: "Toda la comunidad de Boca acompaña a la familia Russo en este momento de dolor. El club permanecerá cerrado por duelo durante 48 horas, con asueto administrativo".

image