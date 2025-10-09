Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional ahora prevé un anticipado regreso de las lluvias y tormentas para el AMBA. Cómo sigue el clima en el fin de semana largo.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la semana corta transita con buenas condiciones del clima y temperaturas cada vez más altas en plena primavera, pero se acerca las lluvias y tormentas, y con el cambio del pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la llegada de las precipitaciones sería todavía antes de lo previsto.
En sintonía con lo que fue una semana más que agradable en materia meteorológica, el jueves tuvo cielo parcialmente nublado y temperaturas que rondaron entre 13 grados de mínima y 27 de máxima, siéndose ese ascenso térmico.
La semana cierra el viernes todavía con buenas condiciones del clima. Se espera una jornada con cielo mayormente nublado durante el día, pero pasando a nublado en la noche, y con 13 grados de mínima, llegando a 29 de máxima, en el día más caluroso.
La del feriado podría ser, de acuerdo con el organismo, la última jornada con buen clima en el marco de un fin de semana largo que registraría precipitaciones.
Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA
Si bien se preveía un sábado con buenas condiciones del clima, ahora el SMN pronostica un anticipado regreso de las precipitaciones. La jornada tendría cielo nublado en la madrugada, pasando a mayormente nublado desde la mañana y con probabilidades de tormentas aisladas en la noche; acompañado de marcas térmicas de entre 16 y 28 grados.
Del mismo modo, la inestabilidad se mantendría el domingo, durante toda la jornada. El organismo mantiene su pronóstico de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche; con temperaturas de 15 de mínima y 19 de máxima, sintiéndose el descenso térmico.
El SMN prevé que recién el lunes, en el reinicio de la semana, el tiempo se recomponga, en una jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.
