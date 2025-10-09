Cambió el pronóstico y se adelantan las lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas más fuertes

Cuándo llegan las lluvias y tormentas al AMBA

Si bien se preveía un sábado con buenas condiciones del clima, ahora el SMN pronostica un anticipado regreso de las precipitaciones. La jornada tendría cielo nublado en la madrugada, pasando a mayormente nublado desde la mañana y con probabilidades de tormentas aisladas en la noche; acompañado de marcas térmicas de entre 16 y 28 grados.

Del mismo modo, la inestabilidad se mantendría el domingo, durante toda la jornada. El organismo mantiene su pronóstico de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y noche; con temperaturas de 15 de mínima y 19 de máxima, sintiéndose el descenso térmico.

smn domingo Pronóstico de lluvias y tormentas el sábado y el domingo en el AMBA. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

El SMN prevé que recién el lunes, en el reinicio de la semana, el tiempo se recomponga, en una jornada con cielo mayormente nublado en las primeras horas, y parcialmente nublado desde la tarde; con una mínima de 13 grados y una máxima de 23.