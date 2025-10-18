La IA reveló qué refleja el algoritmo sobre vos.

La IA plantea una pregunta inquietante: ¿Qué pasa cuando el “yo digital” empieza a tener más peso que el real?

Según la IA, el desafío del futuro será recuperar la capacidad de decidir qué queremos ver y quiénes queremos ser. Mientras los algoritmos sigan moldeando nuestras emociones, la libertad dejará de estar en apagar el teléfono y pasará a depender de algo más profundo: recordar que somos más que lo que el sistema muestra de nosotros.