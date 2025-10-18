DINE hizo este sábado un simulacro de las elecciones del 26 de octubre: "Nivel más alto de transmisión de la historia"

“El simulacro alcanzó el nivel más alto de transmisión desde los establecimientos de votación de la historia”, destacó Landívar.

Para imitar el ritmo real de los comicios se programaron inicios escalonados de transmisión, con la participación de 1.100 digitadores en las distintas unidades operativas.

Asimismo, se pusieron a prueba los sistemas, equipamientos, conectividad y comunicaciones vinculados a la digitalización y transmisión de telegramas desde Centros de Transmisión de Establecimientos (CTE) y Sucursales Electorales Digitales (SED). También se evaluaron los procedimientos de recepción, digitación, totalización y fiscalización del recuento provisional.

El simulacro —del que participaron fiscales y apoderados de las distintas fuerzas políticas— también contempló instancias específicas de control, tales como procedimientos de digitación, tratamiento de incidencias, ingreso y egreso de personal, totalización de resultados y fiscalización desde los 24 distritos.

Con este simulacro, la DINE avanza en los últimos pasos de preparación para garantizar un proceso electoral ágil, transparente y confiable en todo el territorio nacional.