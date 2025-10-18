El truco poco conocido de la aplicación de mensajería para ver mensajes que fueron eliminados
Recuperar mensajes borrados de WhatsApp es más fácil de lo que parece, aunque pocos conocen los trucos caseros y métodos para lograrlo.
Desde que WhatsApp sumó la opción de eliminar mensajes, existe un truco casero que permite descubrir qué decían los textos borrados, sin poner en riesgo tu cuenta ni el dispositivo.Cuando se elimina un mensaje, desaparece tanto del celular de quien lo envió como del de quien lo recibió, dando la sensación de que no hay manera de recuperarlo.
Sin embargo, hay métodos internos y herramientas externas a la aplicación que permiten acceder nuevamente a esos contenidos, convirtiendo lo que parecía perdido en información recuperable.
El truco para ver los mensajes eliminados de WhatsApp
Recuperar mensajes eliminados de WhatsApp en dispositivos Android es posible gracias al historial de notificaciones. Este sistema guarda un registro de todas las notificaciones que recibís, incluso si después los mensajes fueron borrados del chat.
Para aprovechar esta función, es necesario activarla previamente en la configuración del celular. Una vez habilitada, podrás acceder a los mensajes eliminados de manera rápida y segura, sin afectar tu cuenta ni tu dispositivo. Paso a paso para activar el historial:
- Ingresá a “Ajustes” en tu celular Android.
- Buscá la sección “Notificaciones” o “Aplicaciones y notificaciones”, dependiendo del modelo de tu equipo.
- Seleccioná “Historial de notificaciones” (algunos celulares lo llaman “Registro de notificaciones”).
- Activá la función deslizando el interruptor o marcando la casilla correspondiente.
- Recibí un mensaje en WhatsApp y, si se elimina, no te preocupes: quedará registrado en el historial de notificaciones.
- Ingresá al historial para ver el contenido del mensaje eliminado y copiarlo si lo necesitás.
Además de las funciones propias de algunos celulares, existen apps de terceros que guardan notificaciones o hacen copias de seguridad automáticas, facilitando recuperar mensajes eliminados de WhatsApp. Es importante recordar que pueden pedirte datos personales y no siempre son totalmente seguras. Entre las más populares se encuentran:
- Notisave: guarda todas las notificaciones y permite leer mensajes eliminados sin que el remitente lo note.
- Notification History Log: registra el historial de notificaciones y facilita acceder a textos eliminados de WhatsApp.
- WAMR: no solo guarda mensajes borrados, sino también archivos multimedia, garantizando recuperar contenido eliminado de los chats.
