Hells Angels se agarraron a las piñas con trapitos y deliverys en pleno centro de La Plata

Fundados en Estados Unidos a fines de los años 40, los Hells Angels comenzaron como un club de fanáticos de las motos tipo “chopera”, con especial predilección por Harley Davidson, y una filosofía de vida libre y antisistema. Con el paso de las décadas, se consolidaron como un grupo que combina pasión por las motos con reputación de “pesados” y episodios de violencia. En La Plata, su presencia se extenderá hasta mañana, mientras el centro de la ciudad permanece con una sensación de expectativa y cuidado por parte de quienes viven y trabajan en la zona.