Hells Angels se agarraron a las piñas con trapitos y deliverys en pleno centro de La Plata
Un violento cruce en pleno centro de la ciudad involucró a miembros del club estadounidense, cuidacoches y repartidores, sin que se registraran heridos graves.
En la madrugada de este sábado, el centro de La Plata fue escenario de un enfrentamiento que sorprendió a vecinos y comerciantes: integrantes del club de motoqueros estadounidense Hells Angels Motorcycle Club se cruzaron con cuidacoches y repartidores de comida en la zona de la Gobernación bonaerense, sobre la calle 51 entre 5 y 6. Testigos del hecho filmaron la escena, en la que se veían empujones, golpes y patadas en un intercambio que generó alarma pero, por el momento, no dejó heridos de gravedad.
El origen del conflicto aún no está del todo claro, aunque fuentes locales señalan que podría tratarse de un malentendido que escaló rápidamente en violencia física y verbal. Este episodio se suma a otro incidente registrado el viernes por la tarde, cuando un miembro del club se enfrentó con tres trapitos en plena vía pública. En ambos casos, la Policía no intervino de manera directa y se limitaron a monitorear la situación, aunque el operativo de seguridad fue reforzado ante la llegada masiva de los motoqueros a la ciudad.
Según pudo reconstruir 0221, la tensión se extendió durante todo el fin de semana, dejando al descubierto la compleja convivencia entre los locales y los Hells Angels, un grupo que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mantiene vínculos con actividades criminales. Los motoqueros arribaron a La Plata en el marco de la convención World Run, que reúne a miembros del club de distintos países, y su presencia generó sorpresa entre los vecinos. Circularon por las calles del centro con sus emblemáticas camperas de cuero, chalecos con insignias y parches de países como Hungría, Rumania, Chile, España, Turquía, Suiza, Bélgica y Francia, despertando curiosidad y preocupación.
La estadía del grupo se concentra en hoteles céntricos como el Grand Brizo, sobre calle 51 entre 9 y 10, y las autoridades estiman que actualmente hay alrededor de 1.500 integrantes del club en la ciudad. Ante esto, se montó un seguimiento coordinado entre fuerzas locales, provinciales y federales para monitorear sus movimientos y prevenir incidentes mayores. Si bien no se registran antecedentes de actividades ilícitas en Argentina por parte del grupo, su historial internacional —vinculado a tráfico de drogas, armas y extorsión— mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos.
Fundados en Estados Unidos a fines de los años 40, los Hells Angels comenzaron como un club de fanáticos de las motos tipo “chopera”, con especial predilección por Harley Davidson, y una filosofía de vida libre y antisistema. Con el paso de las décadas, se consolidaron como un grupo que combina pasión por las motos con reputación de “pesados” y episodios de violencia. En La Plata, su presencia se extenderá hasta mañana, mientras el centro de la ciudad permanece con una sensación de expectativa y cuidado por parte de quienes viven y trabajan en la zona.
