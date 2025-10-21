La inteligencia artificial reveló cuáles son las primeras ciudades que caerían en una eventual Tercera Guerra Mundial

Concentra al Ministerio de Defensa, las fuerzas nucleares y la residencia presidencial, lo que la convierte en un objetivo estratégico. Según la inteligencia artificial, sus principales vulnerabilidades son la centralización del poder, la exposición a ciberataques, defensas antimisiles limitadas y la dependencia energética local. Un ataque directo podría reducir significativamente la capacidad de respuesta de Rusia.

Beijing, el centro del poder chino

La capital de China, sigue siendo un blanco estratégico pese a ser una gran potencia militar. La ciudad concentra al Partido Comunista y al comando del Ejército Popular de Liberación. Aunque cuenta con sistemas antimisiles avanzados, sigue siendo vulnerable a ataques masivos o hipersónicos, y los ciberataques podrían afectar el control social, el transporte y servicios básicos como agua y electricidad.

La inteligencia artificial advierte que las ciudades que concentran poder político y militar serían los principales objetivos en caso de una Tercera Guerra Mundial. La creciente militarización, la carrera tecnológica y la falta de diálogo entre las potencias elevan la posibilidad de un conflicto con consecuencias devastadoras a nivel global.