Vacaciones en Brasil: el pueblo con agua cristalina y colores únicos

Rodeado de playas de arena blanca, este destino paradisiaco ofrece aventuras y arquitecturas coloniales únicas en Sudamérica. Los detalles en la nota.

Con playas de agua cristalina y aventuras al aire libre

Con playas de agua cristalina y aventuras al aire libre, este destino de Brasil es perfecto para relajarse lejos del bullicio de la ciudad. 

Brasil no solo atrae por sus playas paradisiacas de arena blanca y agua cristalina, sino también por sus rincones llenos de historia y naturaleza que permiten relajarse y desconectarse. Entre estos destinos, Isla Paraty se presenta como el destino ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes atrapantes lejos del bullicio de las grandes ciudades.

Ubicada en la Costa Verde de Río de Janeiro, este sitio ofrece aguas transparentes y una construcción colonial, además de una variada oferta gastronómica y actividades al aire libre que convierten cada escapada en un recuerdo inolvidable.

Qué se puede hacer en Isla Paraty

Isla Paraty destaca por sus construcciones coloniales cargadas de historia y cultura.

En Isla Paraty, los visitantes pueden recorrer senderos rodeados de selva tropical, realizar paseos en kayak por bahías escondidas o conocer las cascadas de aguas cristalinas en excursiones guiadas.

Además, es posible participar de actividades culturales, como talleres de artesanía, recorridos por museos o visitar las antiguas iglesias coloniales.

La gastronomía local también se convierte en un plan atrapante: probar platos típicos a base de mariscos frescos o disfrutar de cafés y pastelerías en el casco histórico permite vivir una experiencia completa y deliciosa.

Dónde queda Isla Paraty

Este pintoresco pueblo está ubicado en la Costa Verde de Brasil, justo en el medio entre Río de Janeiro y São Paulo. Además, su casco antiguo, formado por calles de piedra que se llenan de agua con la marea alta, le permitió ser apodado “la Venecia brasileña”.

Cómo llegar a Isla Paraty

Llegar a este sitio es accesible desde diferentes puntos de Sudamérica. La mejor opción es arribar a Río de Janeiro y desde allí seguir en autobús o en auto por la carretera BR-101 hasta llegar a destino. Sin embargo, también es posible acercarse vía marítima, tomando embarcaciones desde pueblos cercanos.

