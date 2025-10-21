Vacaciones en Brasil: el pueblo con agua cristalina y colores únicos
Rodeado de playas de arena blanca, este destino paradisiaco ofrece aventuras y arquitecturas coloniales únicas en Sudamérica. Los detalles en la nota.
Brasil no solo atrae por sus playas paradisiacas de arena blanca y agua cristalina, sino también por sus rincones llenos de historia y naturaleza que permiten relajarse y desconectarse. Entre estos destinos, Isla Paraty se presenta como el destino ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes atrapantes lejos del bullicio de las grandes ciudades.
Ubicada en la Costa Verde de Río de Janeiro, este sitio ofrece aguas transparentes y una construcción colonial, además de una variada oferta gastronómica y actividades al aire libre que convierten cada escapada en un recuerdo inolvidable.
Qué se puede hacer en Isla Paraty
En Isla Paraty, los visitantes pueden recorrer senderos rodeados de selva tropical, realizar paseos en kayak por bahías escondidas o conocer las cascadas de aguas cristalinas en excursiones guiadas.
Además, es posible participar de actividades culturales, como talleres de artesanía, recorridos por museos o visitar las antiguas iglesias coloniales.
La gastronomía local también se convierte en un plan atrapante: probar platos típicos a base de mariscos frescos o disfrutar de cafés y pastelerías en el casco histórico permite vivir una experiencia completa y deliciosa.
Dónde queda Isla Paraty
Este pintoresco pueblo está ubicado en la Costa Verde de Brasil, justo en el medio entre Río de Janeiro y São Paulo. Además, su casco antiguo, formado por calles de piedra que se llenan de agua con la marea alta, le permitió ser apodado “la Venecia brasileña”.
Cómo llegar a Isla Paraty
Llegar a este sitio es accesible desde diferentes puntos de Sudamérica. La mejor opción es arribar a Río de Janeiro y desde allí seguir en autobús o en auto por la carretera BR-101 hasta llegar a destino. Sin embargo, también es posible acercarse vía marítima, tomando embarcaciones desde pueblos cercanos.
