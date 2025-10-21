Vacaciones en Brasil: el pueblo con agua cristalina y colores únicos

Dónde queda Isla Paraty

Este pintoresco pueblo está ubicado en la Costa Verde de Brasil, justo en el medio entre Río de Janeiro y São Paulo. Además, su casco antiguo, formado por calles de piedra que se llenan de agua con la marea alta, le permitió ser apodado “la Venecia brasileña”.

Cómo llegar a Isla Paraty

Llegar a este sitio es accesible desde diferentes puntos de Sudamérica. La mejor opción es arribar a Río de Janeiro y desde allí seguir en autobús o en auto por la carretera BR-101 hasta llegar a destino. Sin embargo, también es posible acercarse vía marítima, tomando embarcaciones desde pueblos cercanos.