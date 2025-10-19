Horóscopo: los tres signos más enamoradizos según el análisis de la IA

Luna Piscis (1).png

El análisis de la Inteligencia Artificial también revela otros signos que viven el romance con intensidad, aunque de forma diferente:

Leo disfruta de la pasión y el dramatismo en las relaciones, buscando siempre ser el centro de atención de su pareja. Por su parte, Tauro valora la estabilidad y la seguridad que ofrece el amor, encontrando placer en el contacto físico y las demostraciones de afecto; para ellos, la pareja funciona como un refugio confiable.