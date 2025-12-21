Las claves para ganarle a la inflación y aprovechar el mango.

Saber que el dinero está disponible reduce la ansiedad y evita decisiones impulsivas. A diferencia del plazo fijo, no hay penalidad por retirar fondos ni plazos que respetar, algo fundamental en un mes tan imprevisible como diciembre.

En términos prácticos, este tramo del aguinaldo cumple una doble función: financia gastos inmediatos y protege el poder de compra.

Dolarizar una parte: la calma cambiaria como oportunidad

El segundo movimiento recomendado apunta al ahorro propiamente dicho. En el ejemplo de los $500.000, destinar unos $150.000 a dólar financiero aparece como una estrategia razonable para quienes buscan resguardar valor y pensar más allá de diciembre.

La relativa calma del tipo de cambio reactivó el interés por dolarizar antes del verano. Históricamente, los meses de enero y febrero suelen traer mayor presión cambiaria, y muchos prefieren anticiparse. Comprar dólares cuando el mercado está tranquilo suele ser más efectivo que hacerlo en medio de la tensión.

Este tramo del aguinaldo no está pensado para gastar. Es el dinero que se guarda para las vacaciones, un viaje futuro o simplemente como respaldo ante cualquier sobresalto económico.

Además, dolarizar una parte del ingreso ayuda a equilibrar la estrategia general. Mientras los pesos rinden a corto plazo, el dólar cumple el rol de ancla para el mediano plazo, reduciendo el riesgo de que una corrección cambiaria licúe el esfuerzo de todo el semestre.