Las claves para ganarle a la inflación y aprovechar el mango
Con billeteras que rinden a diario, el límite del plazo fijo y un dólar calmo se reordena la estrategia a la hora del ahorro.
El cobro del medio aguinaldo de diciembre vuelve a plantear una pregunta clave para miles de trabajadores argentinos: qué hacer con los pesos para que no pierdan valor en pocas semanas. En un contexto donde la inflación sigue presente, dejar el dinero inmovilizado en la cuenta sueldo es, según coinciden los especialistas, la peor decisión posible.
La estabilidad cambiaria relativa, la competencia entre billeteras virtuales y la mayor oferta de instrumentos simples le permiten al ahorrista común armar una estrategia sin necesidad de conocimientos técnicos. El secreto está en ordenar prioridades.
Suponiendo un medio aguinaldo de $500.000, el enfoque más recomendado no pasa por una única jugada, sino por distribuir el dinero según plazos y objetivos.
La primera decisión: hacer rendir los pesos sin perder liquidez
Una parte central del aguinaldo debería mantenerse disponible, pero generando rendimiento. En el escenario de $500.000, muchos analistas sugieren destinar alrededor de la mitad a instrumentos que paguen intereses diarios, como las cuentas remuneradas de billeteras virtuales.
Con unos $250.000 colocados en este tipo de cuentas, el dinero empieza a rendir desde el primer día y puede retirarse en cualquier momento. Esto es clave en diciembre, cuando los gastos aparecen sin aviso y la rigidez financiera se vuelve un problema. Cada día que esos pesos generan interés es un alivio para el bolsillo.
Saber que el dinero está disponible reduce la ansiedad y evita decisiones impulsivas. A diferencia del plazo fijo, no hay penalidad por retirar fondos ni plazos que respetar, algo fundamental en un mes tan imprevisible como diciembre.
En términos prácticos, este tramo del aguinaldo cumple una doble función: financia gastos inmediatos y protege el poder de compra.
Dolarizar una parte: la calma cambiaria como oportunidad
El segundo movimiento recomendado apunta al ahorro propiamente dicho. En el ejemplo de los $500.000, destinar unos $150.000 a dólar financiero aparece como una estrategia razonable para quienes buscan resguardar valor y pensar más allá de diciembre.
La relativa calma del tipo de cambio reactivó el interés por dolarizar antes del verano. Históricamente, los meses de enero y febrero suelen traer mayor presión cambiaria, y muchos prefieren anticiparse. Comprar dólares cuando el mercado está tranquilo suele ser más efectivo que hacerlo en medio de la tensión.
Este tramo del aguinaldo no está pensado para gastar. Es el dinero que se guarda para las vacaciones, un viaje futuro o simplemente como respaldo ante cualquier sobresalto económico.
Además, dolarizar una parte del ingreso ayuda a equilibrar la estrategia general. Mientras los pesos rinden a corto plazo, el dólar cumple el rol de ancla para el mediano plazo, reduciendo el riesgo de que una corrección cambiaria licúe el esfuerzo de todo el semestre.
