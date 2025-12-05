Las diferencias entre comprar una propiedad a estrenar o en pozo.

Para el representante de la CEDU, la coyuntura revierte el escenario. Explicó: "Hoy, comprar en pozo de una cosa que recién inicia resulta atractivo. Los precios del producto terminado a estrenar se acomodaron al alza porque los dueños subieron los valores. El pozo mantiene la virtud de pagarse en cuotas mientras se construye y aprovechar el aumento de precio que naturalmente una cosa en construcción tiene a medida que la construcción avanza".

Pozo versus a estrenar: perfiles de comprador y rentabilidad

Leandro Molina, country manager de Zonaprop, confirmó la particularidad del momento. "Hoy el valor de departamentos a estrenar es un 4,6% más económico que el de las unidades en pozo, un escenario inusual. La unidad a estrenar es una fuerte opción para los que pueden comprar en esta condición, con una ventaja histórica de ser más económica en el momento y ofrecer renta inmediata".

El pozo, no obstante, mantiene su valor como opción de acceso a la propiedad para quienes necesitan un plan de pagos a largo plazo.

A estrenar es más barato que en pozo, pero la brecha se acortó ahora porque los valores para edificar se están estabilizando y ya no suben con la inercia de hasta agosto

Matías Stul, de PKS Desarrollos, subraya que la conveniencia "depende directamente del perfil del comprador, su situación y sus planes futuros". Sin embargo, defiende la opción del pozo como generadora de capitalización.

"Hoy el pozo sigue ofreciendo la mejor relación entre precio y rentabilidad esperada, siempre que se elija bien al desarrollador y el momento de ingreso", afirmó Stul.

Estimó que el valor de compra en pozo se ubica entre un 20% y 30% por debajo del valor final de la unidad terminada, y la financiación durante la obra "genera una rentabilidad implícita que muchas veces supera el rendimiento de una inversión financiera tradicional en dólares".

El impacto en los barrios y las cifras de mercado

La diferencia de precios es notoria en la mayoría de los barrios, aunque con variaciones. Por ejemplo, en Núñez el metro cuadrado a estrenar cuesta u$s3.462, frente a los u$s4.042 del pozo. En Recoleta, la diferencia también es marcada: u$s3.435 a estrenar versus u$s3.888 en pozo.

Comparativa:

Según datos de mercado, hoy es más barato comprar a estrenar que en pozo en las siguientes zonas (valores promedio de u$s/m2):

Puerto Madero : a estrenar u$s6.662 / en pozo u$s6.607.

: a estrenar u$s6.662 / en pozo u$s6.607. Palermo : a estrenar u$s3.901 / en pozo u$s3-909.

: a estrenar u$s3.901 / en pozo u$s3-909. Núñez : a estrenar u$s3.462 / en pozo u$s4-042.

: a estrenar u$s3.462 / en pozo u$s4-042. Belgrano : a estrenar u$s3.703 / en pozo u$s3-772.

: a estrenar u$s3.703 / en pozo u$s3-772. Colegiales : a estrenar u$s3.416 / en pozo u$s3-539.

: a estrenar u$s3.416 / en pozo u$s3-539. Recoleta : a estrenar u$s3.435 / en pozo u$s3.888.

: a estrenar u$s3.435 / en pozo u$s3.888. San Telmo : a estrenar u$s2.692 / en pozo u$s3.047.

: a estrenar u$s2.692 / en pozo u$s3.047. Monserrat : a estrenar u$s3.186 / en pozo u$s3.202.

: a estrenar u$s3.186 / en pozo u$s3.202. San Nicolás : a estrenar u$s2.443 / en pozo u$s2.647.

: a estrenar u$s2.443 / en pozo u$s2.647. Parque Patricios : a estrenar u$s2.235 / en pozo u$s2.617.

: a estrenar u$s2.235 / en pozo u$s2.617. Mataderos : a estrenar u$s2.210 / en pozo u$s2.384.

: a estrenar u$s2.210 / en pozo u$s2.384. Monte Castro : a estrenar u$s2.233 / en pozo u$s2.432.

: a estrenar u$s2.233 / en pozo u$s2.432. San Cristóbal: a estrenar u$s2.146 / en pozo u$s2.359.

A futuro, Stul no percibe "una baja significativa en los valores en pozo". La clave, indica, "pasará más por la selección de ubicaciones, la calidad del producto y la flexibilidad en las condiciones de pago que por una baja en precios".