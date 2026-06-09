¿Se suspende Argentina vs. Islandia? Llueve torrencialmente en Alabama

En este sentido, los meteorólogos advierten sobre el riesgo de inundaciones repentinas hasta las 19:45 hora local, apenas quince minutos antes del pitazo inicial, lo que complicaría seriamente el ingreso de los hinchas al estadio. Aunque el pronóstico indica que la tormenta cesará a la hora del partido y la organización mantiene el cronograma vigente sin cambios oficiales, la preocupación está latente.