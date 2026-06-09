El descubrimiento de la NASA: revelaron que Marte tuvo clima tropical
Durante años, Marte fue considerado un planeta frío, seco y con condiciones extremas para cualquier forma de vida.
Diferentes investigaciones realizadas por la NASA demostraron que el planeta rojo pudo haber tenido un pasado completamente diferente, con presencia de agua y condiciones ambientales más favorables.
Uno de los últimos descubrimientos volvió a despertar el interés de la comunidad científica: el hallazgo de rocas de arcilla en la superficie marciana. Según los investigadores, estos minerales podrían indicar que hace miles de millones de años existieron zonas húmedas con características similares a algunos ambientes tropicales de la Tierra.
El análisis de estas formaciones permite reconstruir cómo era Marte en sus primeras etapas y comprender qué procesos transformaron al planeta hasta convertirlo en el territorio árido que se conoce actualmente.
Los datos de la NASA que podrían demostrar un clima tropical en Marte
La investigación se basa en información obtenida por el rover Perseverance de la NASA, que identificó rocas claras con una composición particular. Dentro de ellas se detectó la presencia de caolinita, un tipo de arcilla rica en aluminio.
Este mineral llamó la atención de los científicos porque, en la Tierra, suele formarse en ambientes cálidos y húmedos donde existe una exposición prolongada al agua. Estas condiciones pueden encontrarse en regiones tropicales donde las lluvias modifican lentamente la composición de las rocas durante millones de años.
El descubrimiento resulta importante porque actualmente Marte no cuenta con agua líquida estable en su superficie y registra temperaturas muy bajas. La presencia de este tipo de arcillas podría ser una señal de que el planeta tuvo una etapa con un clima mucho más parecido al terrestre.
Para avanzar en la investigación, los especialistas compararon las muestras marcianas con formaciones similares encontradas en la Tierra. Las características compartidas reforzaron la posibilidad de que ambas hayan surgido mediante procesos geológicos relacionados con la acción del agua.
Además, las observaciones realizadas desde satélites detectaron posibles depósitos de este material en otras zonas de Marte, lo que abre nuevas preguntas sobre la extensión de estos antiguos ambientes húmedos.
Implicaciones del hallazgo de rocas de arcilla en la superficie de Marte
El hallazgo de estas rocas representa una pieza clave para entender la historia del planeta rojo. La presencia de caolinita fortalece la teoría de que Marte pudo haber tenido ríos, lluvias y ciclos de agua activos hace miles de millones de años.
Según las principales investigaciones, el planeta habría perdido gran parte de su agua cuando su campo magnético comenzó a debilitarse. Esto permitió que el viento solar afectara su atmósfera y modificara progresivamente sus condiciones.
Estudiar estas arcillas antiguas podría ayudar a los científicos a determinar cuándo ocurrió esta transformación y durante cuánto tiempo Marte mantuvo condiciones más favorables.
Aunque el descubrimiento no confirma la existencia de vida pasada, sí aporta información fundamental sobre los períodos en los que el planeta pudo haber tenido ambientes capaces de sostener procesos similares a los de la Tierra.
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