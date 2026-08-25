Los motivos por los qué no hay que guardar sobras de comida en papel aluminio

Entre las bacterias mencionadas se encuentran Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, microorganismos que pueden estar relacionados con intoxicaciones alimentarias. La higiene de las manos, el tiempo que la comida permanece fuera de la heladera y la temperatura de conservación también son factores fundamentales.

Otro aspecto a considerar es la reacción del aluminio con alimentos muy ácidos o con elevados niveles de sal. Este contacto puede facilitar el paso de pequeñas partículas del material hacia la preparación y modificar incluso el sabor de algunos alimentos.

Los especialistas aconsejan que, en caso de utilizar aluminio, sea principalmente durante períodos cortos. Para guardar sobras durante varios días resultan preferibles los recipientes herméticos de vidrio o plástico apto para alimentos.

También se recomienda colocar la comida en recipientes poco profundos, identificar la fecha en que fue preparada y evitar conservar las sobras durante períodos prolongados. En general, se aconseja consumirlas dentro de los siguientes tres o cuatro días cuando permanecen refrigeradas.

Por último, al momento de volver a consumirlas, es importante recalentar correctamente los alimentos para que alcancen una temperatura suficiente en toda la preparación. De esta manera, una correcta manipulación, refrigeración y conservación permite reducir riesgos y mantener durante más tiempo la calidad de las comidas.