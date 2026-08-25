Los motivos por los qué no hay que guardar sobras de comida en papel aluminio
Aunque el papel aluminio suele utilizarse con frecuencia, especialistas en seguridad alimentaria advierten que no genera un cierre hermético y puede favorecer determinados riesgos.
El papel aluminio es uno de los elementos más utilizados en la cocina, especialmente para envolver alimentos, cubrir preparaciones o guardar lo que quedó después de una comida. Sin embargo, su uso para conservar sobras durante varios días no sería la alternativa más recomendable.
El principal problema es que el aluminio no sella los alimentos de manera completamente hermética. Esto permite el ingreso de aire y puede provocar pérdida de humedad, cambios en la textura y condiciones que faciliten el desarrollo de microorganismos si la comida no fue almacenada correctamente.
Además, determinados alimentos pueden reaccionar con el material. Las preparaciones muy ácidas o saladas, como salsas con tomate, algunos adobos o ciertos mariscos, pueden favorecer una mayor migración de pequeñas cantidades de aluminio hacia la comida.
Por este motivo, los especialistas recomiendan utilizar otros sistemas para guardar las sobras en la heladera, especialmente cuando se planea conservarlas durante más de unas pocas horas.
Riesgos para la salud al usar papel aluminio con comida
Uno de los puntos señalados por especialistas en seguridad alimentaria es que el papel aluminio no crea un cierre estanco. De esta forma, determinados microorganismos pueden encontrar condiciones favorables si el alimento permanece almacenado durante demasiado tiempo o si no se respetó correctamente la cadena de frío.
Entre las bacterias mencionadas se encuentran Staphylococcus aureus y Bacillus cereus, microorganismos que pueden estar relacionados con intoxicaciones alimentarias. La higiene de las manos, el tiempo que la comida permanece fuera de la heladera y la temperatura de conservación también son factores fundamentales.
Otro aspecto a considerar es la reacción del aluminio con alimentos muy ácidos o con elevados niveles de sal. Este contacto puede facilitar el paso de pequeñas partículas del material hacia la preparación y modificar incluso el sabor de algunos alimentos.
Los especialistas aconsejan que, en caso de utilizar aluminio, sea principalmente durante períodos cortos. Para guardar sobras durante varios días resultan preferibles los recipientes herméticos de vidrio o plástico apto para alimentos.
También se recomienda colocar la comida en recipientes poco profundos, identificar la fecha en que fue preparada y evitar conservar las sobras durante períodos prolongados. En general, se aconseja consumirlas dentro de los siguientes tres o cuatro días cuando permanecen refrigeradas.
Por último, al momento de volver a consumirlas, es importante recalentar correctamente los alimentos para que alcancen una temperatura suficiente en toda la preparación. De esta manera, una correcta manipulación, refrigeración y conservación permite reducir riesgos y mantener durante más tiempo la calidad de las comidas.
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