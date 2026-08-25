Turismo por Argentina: el pueblo junto al río Uruguay que combina historia y paisajes

En materia de turismo, el pueblo ofrece diferentes lugares para conocer y recorrer. Entre sus principales atractivos aparecen la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada frente a la Plaza San Martín, y el monumento Corned Beef, uno de los símbolos más representativos de la historia industrial de la comunidad.

Además, quienes llegan a este destino de Entre Ríos pueden disfrutar de distintas actividades y propuestas para realizar en familia:

Recorrer el histórico Paseo de La Manga y conocer su relevancia en la historia social de la localidad.

y conocer su relevancia en la historia social de la localidad. Visitar la iglesia del Sagrado Corazón , situada frente a la Plaza San Martín.

, situada frente a la Plaza San Martín. Conocer el monumento Corned Beef , una referencia del período de mayor auge del pueblo.

, una referencia del período de mayor auge del pueblo. Explorar el museo local , donde se repasa el desarrollo y la transformación de la comunidad.

, donde se repasa el desarrollo y la transformación de la comunidad. Recorrer el barrio de los chalets y descubrir la colección de mariposas más grande de Argentina.

Dónde queda y cómo llegar a Liebigc

Liebig se encuentra en Entre Ríos, sobre la costa del río Uruguay, dentro del territorio de Argentina. Su ubicación combina construcciones vinculadas al pasado industrial con escenarios naturales, una característica que convierte a este pequeño pueblo en una alternativa atractiva para el turismo histórico, las escapadas y quienes buscan disfrutar de la naturaleza.

Para viajar a Liebig desde la Ciudad de Buenos Aires hay diferentes opciones. Si el traslado se realiza en auto, la ruta más utilizada es tomar la Ruta Nacional 14 en dirección a Colón y, una vez allí, continuar por la Ruta Provincial 26 hasta llegar a la localidad.

El viaje en vehículo particular suele llevar cerca de cinco horas, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y las condiciones del camino.