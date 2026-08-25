Turismo por Argentina: el pueblo junto al río Uruguay que combina historia y paisajes
Este rincón de Argentina sorprende por su historia industrial, sus paisajes junto al río y múltiples propuestas de turismo para compartir en familia.
Una localidad de Entre Ríos, ubicada a orillas del río Uruguay, comenzó a ganar protagonismo entre quienes buscan nuevas opciones de turismo y escapadas en el norte de Argentina. Se trata de Liebig, un pequeño pueblo que combina construcciones de gran valor histórico, paisajes naturales y una identidad marcada por su pasado industrial.
El nombre de esta localidad rinde homenaje al químico alemán Justus Barón von Liebig, cuya investigación estuvo vinculada al desarrollo de un método para conservar el extracto de carne.
A partir de este descubrimiento, el pueblo construyó una historia estrechamente relacionada con la industria alimentaria, un legado que todavía forma parte de sus principales atractivos turísticos.
Qué se puede hacer en Liebig
La localidad aún conserva distintos testimonios de su época de mayor crecimiento como centro frigorífico, entre los que sobresale el tradicional Paseo de La Manga. Esta calle histórica tuvo un papel particular en la organización social del pueblo, ya que antiguamente funcionaba como límite entre los obreros y los empleados de mayor rango.
La fuerte relación de Liebig con la industria cárnica también dio origen al apodo la Gran Cocina del Mundo, una denominación vinculada al papel que desempeñó la localidad en el abastecimiento de alimentos durante la Primera Guerra Mundial.
En materia de turismo, el pueblo ofrece diferentes lugares para conocer y recorrer. Entre sus principales atractivos aparecen la iglesia del Sagrado Corazón, ubicada frente a la Plaza San Martín, y el monumento Corned Beef, uno de los símbolos más representativos de la historia industrial de la comunidad.
Además, quienes llegan a este destino de Entre Ríos pueden disfrutar de distintas actividades y propuestas para realizar en familia:
- Recorrer el histórico Paseo de La Manga y conocer su relevancia en la historia social de la localidad.
- Visitar la iglesia del Sagrado Corazón, situada frente a la Plaza San Martín.
- Conocer el monumento Corned Beef, una referencia del período de mayor auge del pueblo.
- Explorar el museo local, donde se repasa el desarrollo y la transformación de la comunidad.
- Recorrer el barrio de los chalets y descubrir la colección de mariposas más grande de Argentina.
Dónde queda y cómo llegar a Liebigc
Liebig se encuentra en Entre Ríos, sobre la costa del río Uruguay, dentro del territorio de Argentina. Su ubicación combina construcciones vinculadas al pasado industrial con escenarios naturales, una característica que convierte a este pequeño pueblo en una alternativa atractiva para el turismo histórico, las escapadas y quienes buscan disfrutar de la naturaleza.
Para viajar a Liebig desde la Ciudad de Buenos Aires hay diferentes opciones. Si el traslado se realiza en auto, la ruta más utilizada es tomar la Ruta Nacional 14 en dirección a Colón y, una vez allí, continuar por la Ruta Provincial 26 hasta llegar a la localidad.
El viaje en vehículo particular suele llevar cerca de cinco horas, aunque el tiempo puede variar según el tránsito y las condiciones del camino.
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