Truco casero: cómo hacer para terminar con las pelotitas en la ropa

Con la llegada del otoño, el cambio de temporada obliga a guardar la ropa liviana y volver a apostar por los abrigos. Entre ellos, el sweater de lana se posiciona como un infaltable, aunque también aparece un problema frecuente: las molestas bolitas. Por eso, conocer un truco casero efectivo puede marcar la diferencia para mantener las prendas como nuevas.