Truco casero: cómo hacer para terminar con las pelotitas en la ropa
Con el frío del otoño-invierno 2025, el pullover de lana vuelve a ser clave. Probá este truco casero para sacar las bolitas y dejarlo impecable.
Con la llegada del otoño, el cambio de temporada obliga a guardar la ropa liviana y volver a apostar por los abrigos. Entre ellos, el sweater de lana se posiciona como un infaltable, aunque también aparece un problema frecuente: las molestas bolitas. Por eso, conocer un truco casero efectivo puede marcar la diferencia para mantener las prendas como nuevas.
Las famosas bolitas suelen aparecer en pullovers de lana o cashmere, pero no tienen que ver con la calidad. Este fenómeno es completamente natural y se produce por el roce, el uso diario y el desgaste propio de estos materiales, incluso en prendas premium.
Una especialista en moda explicó en TikTok que muchas personas creen que se trata de un defecto. Sin embargo, aclaró que ocurre justamente porque son fibras nobles: cuanto mejor es la lana o el cashmere, más probable es que genere este efecto con el tiempo.
El procedimiento para terminar con las pelotitas en la ropa
Aunque es imposible eliminarlas por completo, hay un truco casero que ayuda a demorar la aparición de las bolitas en la ropa de lana: llevar la prenda al freezer. Este método se volvió tendencia en redes sociales por su simpleza y resultados.
Según una especialista en moda, las fibras como el mohair y el cashmere reaccionan al frío extremo. Al congelarse, los pelitos sueltos se endurecen, se desprenden con mayor facilidad y eso evita que se formen bolitas rápidamente.
Para aplicar este truco casero, conviene seguir algunos pasos clave:
- Primero, asegurarse de que la prenda esté limpia y completamente seca antes de llevarla al frío.
- Después, guardarla en una bolsa bien cerrada. Esto evita que absorba olores y protege las fibras del contacto directo con el congelador.
- Luego, dejar el sweater en el freezer durante unas 12 horas, tiempo suficiente para que las fibras se congelen.
- Por último, retirarlo y dejar que vuelva a temperatura ambiente. Antes de usarlo, es recomendable sacudirlo y cepillarlo para eliminar los restos de pelusa suelta.
Este sencillo truco casero se convierte en un aliado ideal para cuidar los abrigos durante toda la temporada.
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