Acuario: el amor será uno de los principales protagonistas durante noviembre y diciembre. Quienes estén solteros podrían conocer a una persona que transforme su manera de entender las relaciones sentimentales. Por su parte, aquellos que ya tienen pareja podrían tomar decisiones relacionadas con la convivencia, el compromiso o el futuro del vínculo.

Aries: este signo podría experimentar cambios importantes tanto en el ámbito laboral como en su vida personal. Una situación que lleva tiempo evitando podría exigir una respuesta definitiva. Las predicciones indican que algunos arianos podrían decidir cambiar de empleo, comenzar un emprendimiento o alejarse de relaciones que ya no les resultan satisfactorias.

Escorpio: el cierre de 2026 estaría marcado por la necesidad de resolver asuntos emocionales pendientes. Las personas de este signo podrían decidir dejar atrás vínculos del pasado o situaciones que todavía afectan su presente. Sin embargo, también existe la posibilidad de que alguien reaparezca inesperadamente y despierte sentimientos que parecían superados.

De esta manera, Géminis, Acuario, Aries y Escorpio serían los signos con mayores posibilidades de vivir cambios inesperados antes de que termine el año.

Si bien estas predicciones forman parte de las interpretaciones de la astrología y no cuentan con respaldo científico, ofrecen una mirada simbólica sobre las oportunidades, los desafíos y las decisiones que podrían marcar el comienzo de una nueva etapa.