Cambió el pronóstico del tiempo y un ciclón extratropical traerá un vientazo con ráfagas a Buenos Aires

Para esa jornada, se esperan ráfagas de viento generalizadas que alcanzarán los 60 km/h en la Provincia, mientras que en la región metropolitana las marcas superarán los 50 km/h especialmente durante la tarde y la noche. Este temporal de viento estará acompañado por lluvias y tormentas intermitentes que continuarán registrándose hacia el cierre de la semana.