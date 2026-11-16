Cambió el pronóstico del tiempo y un ciclón extratropical traerá un vientazo con ráfagas a Buenos Aires
Unciclón extratropical provocará una desmejora generalizada en las condiciones meteorológicas. Se esperan tormentas intermitentes y un vientazo en el AMBA.
Las condiciones atmosféricas darán un giro en las próximas horas con el avance de un sistema frontal que dará origen a la formación de un ciclón sobre aguas del Océano Atlántico. Este fenómeno provocará un marcado temporal de vientazo con ráfagas intensas y precipitaciones recurrentes que afectarán de lleno a Buenos Aires.
El avance de las bajas presiones y el impacto en Buenos Aires
IMPORTANTE: A qué hora cae el diluvio del lunes, con lluvias y granizo: hay alerta en Buenos Aires y otras zonas
La inestabilidad climática se extenderá de forma sostenida entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre. Tras un fin de semana marcado por alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en varios puntos del país, la semana se desarrolla bajo un escenario dominado por la humedad y núcleos de tormentas que afectan a la franja central.
En el caso del AMBA, las jornadas están marcadas por la alternancia de nubosidad, chaparrones y un repunte temporario de la temperatura. Sin embargo, el fenómeno principal se desatará a mitad de semana con la instalación del sistema ciclónico.
Cuándo llega el ciclón y cómo afectará con ráfagas de viento
De acuerdo al pronóstico del tiempo, el centro de bajas presiones que atravesó el norte patagónico se instalará durante el miércoles 18 de noviembre sobre el Mar Argentino, al este de la provincia de Buenos Aires. Este ciclón extratropical alentará el ingreso de un frente ventoso desde el sudoeste.
Para esa jornada, se esperan ráfagas de viento generalizadas que alcanzarán los 60 km/h en la Provincia, mientras que en la región metropolitana las marcas superarán los 50 km/h especialmente durante la tarde y la noche. Este temporal de viento estará acompañado por lluvias y tormentas intermitentes que continuarán registrándose hacia el cierre de la semana.
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