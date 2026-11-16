A qué hora llega el triple tormentón de hielo con frío polar que desplomará 10 grados la temperatura del AMBA

La inestabilidad ganará intensidad durante la madrugada del martes 17, alcanzando su pico máximo entre las 02:00 y las 05:00 de la mañana, franja en la que se prevé un 80% de probabilidades de precipitación (90% en el acumulado diario) y vientos rotando al sector sur. Hacia la tarde del martes, las lluvias perderán fuerza y la temperatura oscilará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados.