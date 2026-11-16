A qué hora llega el triple tormentón de hielo con frío polar que desplomará 10 grados la temperatura del AMBA
Los modelos meteorológicos anticipan tres tandas de tormentón en el AMBA que derrumbarán el termómetro en más de diez grados. Conocé el detalle hora por hora.
El pronóstico del tiempo anticipa una semana de inestabilidad climática en el Área Metropolitana de Buenos Aires, marcada por un triple tormentón que provocará un derrumbe térmico. Tras jornadas de calor primaveral con máximas cercanas a los 30 grados, sistemas frontales desplazarán al aire cálido y harán caer los registros en más de diez grados.
A qué hora llega el primer pulso de lluvias y cómo sigue el martes
De acuerdo con el reporte horario del portal especializado Meteored, el primero de los tres eventos de mal tiempo hará su ingreso en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano durante la noche de este lunes 16 de noviembre. Las primeras precipitaciones débiles comenzarán a registrarse a partir de las 23:00 horas, con un 30% de probabilidad y una temperatura de 22 grados.
La inestabilidad ganará intensidad durante la madrugada del martes 17, alcanzando su pico máximo entre las 02:00 y las 05:00 de la mañana, franja en la que se prevé un 80% de probabilidades de precipitación (90% en el acumulado diario) y vientos rotando al sector sur. Hacia la tarde del martes, las lluvias perderán fuerza y la temperatura oscilará entre una mínima de 18 grados y una máxima de 28 grados.
El segundo y tercer evento: cuándo se desploma el termómetro
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El segundo episodio de inestabilidad tendrá lugar durante la jornada del miércoles 18 de noviembre. Si bien la mañana arrancará con cielo despejado y una mínima fresca de 18 grados a las 05:00, el aumento de la nubosidad desembocará en una tormenta aislada prevista para las 14:00 horas, acompañada por fuertes ráfagas del sector oeste de hasta 45 km/h.
Finalmente, tras un jueves 19 soleado y cálido donde el termómetro volverá a trepar hasta los 29 grados de máxima, el viernes 20 de noviembre llegará el tercer golpe de agua con un 70% de probabilidad de tormentas. Este último fenómeno marcará el corte definitivo del calor, haciendo caer la temperatura desde los 29 grados hasta una mínima de 17 grados hacia el fin de semana, completando así una amplitud térmica de 12 grados en el AMBA.
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