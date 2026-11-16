Axel Kicillof avaló la Ley 15.657 y cambió la prioridad de paso en bocacalles o encrucijadas de Buenos Aires
El gobernador Axel Kicillof avaló la sanción de la nueva normativa que detalla las reglas viales y las excepciones absolutas que anulan la norma de la derecha.
A través de la promulgación de la Ley 15657, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof introdujo modificaciones clave en el Código de Tránsito (Ley 13.927) al incorporar formalmente el Título IX Ter, el cual redefine con precisión las reglas de prioridad de paso en las bocacalles o encrucijadas de todo el territorio bonaerense.
Las nuevas reglas de tránsito y excepciones para circular en las esquinas de Buenos Aires
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico del tiempo y un ciclón extratropical traerá un vientazo con ráfagas a Buenos Aires
El eje central de la normativa estipula que todo conductor que se aproxime a una encrucijada debe ceder obligatoriamente el paso a los vehículos que circulan desde su derecha hacia su izquierda por una vía transversal. Sin embargo, la ley detalla una serie de excepciones taxativas donde dicha prioridad de la derecha queda totalmente anulada:
- Señalización y emergencias: Cuando exista señalización específica en contrario, frente a vehículos ferroviarios, o ante vehículos públicos de urgencia que circulen cumpliendo sus advertencias reglamentarias.
- Vías de mayor jerarquía: Al circular por autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras o avenidas, donde los conductores que se apresten a ingresar o cruzar deben detener siempre la marcha.
- Peatones y rotondas: Se debe ceder el paso a quienes crucen lícitamente por la senda peatonal y, en el caso de las rotondas, dar prioridad a los rodados que ya se encuentren circulando dentro de la misma.
- Pavimento y detención previa: Quienes transiten por calles de tierra están obligados a ceder el paso a los vehículos que circulan por vías pavimentadas. Asimismo, la norma aclara que un conductor pierde su prioridad si detiene completamente la marcha antes de ingresar a la esquina y otro vehículo llega en movimiento.
- Giros y circulación lenta: Quien realice un giro hacia una vía transversal pierde la prioridad frente a los vehículos que ya transitan por ella. Además, en bocacalles con filas de circulación lenta, regirá un esquema de cruce alternativo de un vehículo por vez.
La reglamentación también fija pautas para zonas rurales —donde peatones, ciclistas y jinetes ceden el paso salvo cruces señalizados— y dispone que, en cuestas estrechas, debe retroceder siempre el vehículo que desciende, a menos que lleve acoplado. Ante la ausencia de cualquiera de estas excepciones, se retoma la regla general que prioriza al rodado que se aproxima por el lado derecho.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario