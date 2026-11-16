Axel Kicillof avaló la Ley 15.657 y cambió la prioridad de paso en bocacalles o encrucijadas de Buenos Aires

A través de la promulgación de la Ley 15657, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof introdujo modificaciones clave en el Código de Tránsito (Ley 13.927) al incorporar formalmente el Título IX Ter, el cual redefine con precisión las reglas de prioridad de paso en las bocacalles o encrucijadas de todo el territorio bonaerense.