Recomendaciones de la IA para una primera cita: las palabras desaconsejadas

2. No caer en un discurso demasiado negativo

Frases como “odio mi trabajo” o “todo me sale mal” pueden cargar el ambiente de negatividad.

Si bien la honestidad es importante, el exceso de pesimismo puede incomodar y dar una imagen poco atractiva.

3. No hablar de exparejas

Uno de los errores más comunes.

Mencionar constantemente a un/a ex puede dar la sensación de que la historia pasada no está cerrada, lo que genera desconfianza.

4. Evitar hablar de dinero o presumir

Comentarios sobre sueldos, bienes o lujos pueden ser interpretados como superficiales.

La IA sugiere priorizar conversaciones más auténticas, centradas en intereses, experiencias o proyectos personales.

5. Cuidado con insinuaciones demasiado rápidas

El uso de comentarios íntimos o sexuales en una primera cita suele ser mal recibido.

El respeto y la empatía son claves para generar un vínculo genuino desde el inicio.

Mostrar interés, escuchar, mantener una actitud positiva y evitar ciertos temas puede marcar la diferencia. Porque, al final, no se trata solo de lo que decís… sino de cómo lo decís y cuándo lo decís.