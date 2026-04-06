Recomendaciones de la IA para una primera cita: las palabras desaconsejadas
La IA analizó qué palabras y frases pueden arruinar ese primer encuentro y dio recomendaciones clave para generar una buena impresión.
Cada vez más personas recurren a herramientas como ChatGPT para obtener consejos sobre relaciones, comunicación y vínculos. En este caso, el análisis fue claro: hay ciertas expresiones que conviene evitar en una primera cita si se busca generar conexión.
Una primera salida está cargada de expectativas, nervios y curiosidad. Por eso, la forma en la que hablamos y los temas que elegimos pueden influir directamente en cómo nos percibe la otra persona.
Según la IA, algunas frases pueden generar incomodidad, transmitir inseguridad o incluso funcionar como una “red flag” inmediata.
Los consejos de la IA para una primera cita
1. Evitar frases que transmitan desesperación
Expresiones como “necesito encontrar a alguien ya” o “me voy a quedar solo/a” pueden generar rechazo.
La IA recomienda mantener una actitud relajada, sin apurar definiciones ni mostrar dependencia emocional desde el inicio.
2. No caer en un discurso demasiado negativo
Frases como “odio mi trabajo” o “todo me sale mal” pueden cargar el ambiente de negatividad.
Si bien la honestidad es importante, el exceso de pesimismo puede incomodar y dar una imagen poco atractiva.
3. No hablar de exparejas
Uno de los errores más comunes.
Mencionar constantemente a un/a ex puede dar la sensación de que la historia pasada no está cerrada, lo que genera desconfianza.
4. Evitar hablar de dinero o presumir
Comentarios sobre sueldos, bienes o lujos pueden ser interpretados como superficiales.
La IA sugiere priorizar conversaciones más auténticas, centradas en intereses, experiencias o proyectos personales.
5. Cuidado con insinuaciones demasiado rápidas
El uso de comentarios íntimos o sexuales en una primera cita suele ser mal recibido.
El respeto y la empatía son claves para generar un vínculo genuino desde el inicio.
Mostrar interés, escuchar, mantener una actitud positiva y evitar ciertos temas puede marcar la diferencia. Porque, al final, no se trata solo de lo que decís… sino de cómo lo decís y cuándo lo decís.
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