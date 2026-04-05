Dramático temporal en Tucumán: murieron abrazados y dejaron sin papás a dos nenes de nueve meses y 5 años
El trágico temporal que azotó la provincia se cobró la vida de una joven pareja. Murieron abrazados en el auto y dejaron a dos pequeños hijos sin padres.
El devastador temporal que azotó a la provincia de Tucumán dejó una historia que genera profunda conmoción. Mariano Robles y Solana Albornoz perdieron la vida al quedar atrapados en su vehículo tras asistir a un casamiento, dejando a dos pequeños hijos sin sus padres por culpa de la brutal tormenta.
De acuerdo a la información recabada por Clarín, la desgracia se desencadenó cuando la pareja regresaba a su hogar luego de festejar en el salón Conticello, en Tafí Viejo. En el último mensaje que enviaron de madrugada, le avisaron a sus familiares que iban a quedarse dentro del auto esperando que las tormentas aflojaran.
Lamentablemente, la fuerte corriente de agua arrastró el automóvil hacia un canal de riego y terminó volcado. Cuando los equipos de rescate lograron dar con el vehículo, la Policía confirmó una escena desgarradora: los jóvenes de 28 y 32 años murieron abrazados en el interior del habitáculo.
La furia del temporal en Tucumán y las quejas vecinales
El fatídico desenlace dejó a una nena de 5 años y un bebé de apenas 9 meses huérfanos. Al momento de la desgracia, los menores se encontraban a salvo en su domicilio, bajo el cuidado de una niñera. Las víctimas eran empleados públicos: Mariano trabajaba en la Caja Popular de Ahorros, mientras que Solana era empleada del Gobierno provincial.
La zona donde ocurrió el hallazgo, en Nueva Italia y a unos 400 metros de la Ruta 9, fue el epicentro de duros reclamos por la falta de obras. Los vecinos denunciaron el abandono de la infraestructura hídrica. "Ese canal que pasa por ahí cada vez que llueve es intransitable. Es una zona totalmente abandonada", relató Carlos, residente del barrio.
La investigación de este doloroso caso, que elevó a tres la cantidad de víctimas fatales por el desastre climático (sumado a un niño de 12 años que murió electrocutado), quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos y la de Homicidios, liderada por el fiscal Lucas Maggio.
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