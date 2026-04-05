Dramático temporal en Tucumán: murieron abrazados y dejaron sin papás a dos nenes de nueve meses y 5 años

Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió arrastrada por el agua en el temporal de Tucumán Mariano Robles y Solana Albornoz, la pareja que murió arrastrada por el agua en el temporal de Tucumán

La furia del temporal en Tucumán y las quejas vecinales

El fatídico desenlace dejó a una nena de 5 años y un bebé de apenas 9 meses huérfanos. Al momento de la desgracia, los menores se encontraban a salvo en su domicilio, bajo el cuidado de una niñera. Las víctimas eran empleados públicos: Mariano trabajaba en la Caja Popular de Ahorros, mientras que Solana era empleada del Gobierno provincial.