Por primera vez un futbolista profesional argentino presenta a su novio: "Un amor irracional", dijo Nacho Lago

Nacho Lago Colón Nacho Lago Colón

"Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa", comenzó diciendo el joven en la grabación. Luego, destacó el inmenso sacrificio del deportista: "No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...". El mensaje cerró con una frase muy especial y celebrada por los conductores: "Gracias por defender los colores de mi ciudad".