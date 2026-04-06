Por primera vez un futbolista profesional argentino presenta a su novio: "Un amor irracional", dijo Nacho Lago
El delantero de Colón, Nacho Lago, presentó a su novio y se convirtió en el primer futbolista profesional en actividad de Argentina en hacerlo público.
El talentoso extremo Nacho Lago, actual figura del club Colón de Santa Fe, marcó un hito sin precedentes en el deporte nacional. Durante una emotiva entrevista, el jugador surgido en Almirante Brown presentó a su novio, convirtiéndose en el primer futbolista profesional argentino en hacerlo.
Para celebrar: un hecho inédito en el fútbol argentino
Durante su participación en el programa Sangre y Luto, emitido por el canal Aire de Santa Fe, el delantero recibió un conmovedor video sorpresa. Su novio le dedicó unas sentidas palabras que emocionaron rápidamente a todos los presentes en el estudio de transmisión.
"Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa", comenzó diciendo el joven en la grabación. Luego, destacó el inmenso sacrificio del deportista: "No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño...". El mensaje cerró con una frase muy especial y celebrada por los conductores: "Gracias por defender los colores de mi ciudad".
Tras ver el clip, el jugador de la Primera Nacional no pudo ocultar su asombro y emoción por el gesto. "Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar", reflexionó el futbolista sobre su relación amorosa y su pasión por la pelota.
Finalmente, confesó entre risas que no sospechaba nada sobre la sorpresa preparada por la producción y su pareja a sus espaldas. "No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial", concluyó enamorado.
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