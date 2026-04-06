Pablo Giralt rompió el silencio tras las críticas: encendida defensa y respaldo a Varsky

El relator Pablo Giralt decidió enfrentar públicamente las críticas que recibió en los últimos días por un error de interpretación durante una transmisión, y lo hizo con un contundente mensaje en defensa de su trabajo y del de su compañero Juan Pablo Varsky. La respuesta llegó en la antesala del partido entre River y Belgrano, en el estadio Monumental, donde aprovechó el aire para expresarse sin rodeos.