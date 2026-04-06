Pablo Giralt rompió el silencio tras las críticas: encendida defensa y respaldo a Varsky
El relator utilizó la previa de un partido para responder a los cuestionamientos por una jugada polémica y dejó una fuerte reflexión sobre su profesión.
El relator Pablo Giralt decidió enfrentar públicamente las críticas que recibió en los últimos días por un error de interpretación durante una transmisión, y lo hizo con un contundente mensaje en defensa de su trabajo y del de su compañero Juan Pablo Varsky. La respuesta llegó en la antesala del partido entre River y Belgrano, en el estadio Monumental, donde aprovechó el aire para expresarse sin rodeos.
La polémica se había originado semanas atrás, durante el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y River, cuando ambos comunicadores interpretaron que el árbitro revisaba una posible mano en el VAR. Sin embargo, la anulación del gol se produjo por una posición adelantada, lo que generó una ola de cuestionamientos en redes sociales. Muchos usuarios incluso pusieron en duda el conocimiento reglamentario de los periodistas.
Frente a este escenario, Giralt optó por no esquivar el tema: “Yo estoy muy feliz de hacer este laburo, hace más de 20 años que trabajamos juntos con Juan Pablo en un montón de circunstancias de nuestra vida, días felices y otros no tanto. Lo hacemos con mucha pasión y mucho profesionalismo, dejando absolutamente todo, con una intachable honestidad intelectual”, expresó, visiblemente comprometido con su mensaje.
En un tono firme, el relator remarcó el valor que le asigna a su profesión: “Este trabajo, este lugar, es sagrado. Respetamos esto como nada. Ustedes podrán estar de acuerdo a veces con nuestras apreciaciones, estar a favor en contra, coincidir o no...en definitiva es fútbol y son apreciaciones, pero respetamos profundamente esta profesión”.
Además, salió en defensa directa de su colega, también blanco de críticas: “Nunca lo vi a Juan Pablo Varsky llegar a una transmisión sin tener la mínima preparación indispensable para hacer un partido de fútbol. Lo juro por mis hijos. Una carrera intachable de un compañero de fierro”, sostuvo, reforzando el vínculo profesional que los une desde hace años.
En el cierre, Giralt reconoció que los errores forman parte del oficio, pero reivindicó la entrega con la que encaran cada transmisión: “¿Nos vamos a equivocar? nos equivocamos. ¿Nos seguiremos equivocando? Nos seguiremos equivocando, pero tenemos pasión por lo que hacemos: no importa si es nuestro cumpleaños, si nos pasan cosas, si estamos bien o mal. Venimos a dejar todo en cada transmisión y lo hacemos con absoluta honestidad para todos ustedes", concluyó.
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