Escapadas por Buenos Aires: la localidad de estilo británico oculta en la provincia e ideal para conocer
Un destino que mantiene intacta su esencia y empieza a ganar protagonismo como zona de turismo, ideal para descubrir nuevos paisajes en el país.
No todos los destinos que sorprenden aparecen en las listas de lugares más conocidos. Muchas veces, las mejores escapadas llevan a sitios donde el tiempo parece haberse detenido, el ritmo es más tranquilo y la historia todavía se respira en cada rincón.
En Uruguay existe un pequeño pueblo que conserva una particular identidad británica y una arquitectura histórica prácticamente intacta. Se trata de Conchillas, un destino que durante décadas permaneció fuera del radar de los viajeros, pero que poco a poco comienza a despertar el interés del turismo regional.
Ubicado en un rincón del Río de la Plata, este pueblo se perfila como uno de esos lugares que vale la pena descubrir y que podrían convertirse en una de las próximas escapadas desde Argentina para quienes buscan tranquilidad, historia y paisajes diferentes.
Qué se puede hacer en Conchillas
Conchillas se presenta como una alternativa totalmente diferente a los destinos tradicionales de Uruguay, como Punta del Este o Colonia del Sacramento.
Acá no hay shoppings, grandes cadenas de hoteles ni una intensa vida nocturna. Lo que sobra es tranquilidad y silencio. A unos 50 kilómetros de Colonia, el pueblo surgió hacia fines del siglo XIX como un asentamiento industrial de origen británico y todavía mantiene buena parte de esa identidad.
Uno de sus principales atractivos es, justamente, su arquitectura histórica, difícil de encontrar en otros puntos de la región.
Sus viviendas parecen trasladadas desde algún pueblo europeo, con características muy particulares:
- Paredes de piedra gruesas, pensadas para resistir durante generaciones.
- Fachadas de color amarillo intenso.
- Techos de zinc rojos y a dos aguas.
- Calles trazadas siguiendo una planificación de tipo industrial.
Esta particular fisonomía responde al proyecto de la compañía C.H. Walker & Co., que llegó al lugar en 1887 para explotar piedra y arena destinadas a las obras de construcción del puerto de Buenos Aires.
En Conchillas, el reloj parece funcionar a otro ritmo. No existen recorridos turísticos cargados ni largas esperas: la propuesta invita a bajar un cambio y disfrutar del entorno.
El turismo en Conchillas tiene una marcada impronta slow, con actividades sencillas que permiten conocer el pueblo sin apuro:
- Caminatas por sus calles y alrededores.
- Mate y descanso frente al Río de la Plata.
- Atardeceres tranquilos y sin grandes multitudes.
- Charlas con habitantes locales que mantienen vivas las historias del lugar.
La oferta gastronómica tampoco busca convertirse en un polo turístico masivo. En cambio, predominan los restaurantes pequeños, la cocina casera, los productos de la zona y las recetas tradicionales, con porciones abundantes y una atención más personalizada.
Para quienes buscan quedarse, también existen posadas y alojamientos boutique que conservan la estética característica de Conchillas y procuran integrarse con el patrimonio del pueblo, sin alterar su identidad.
Y hay un dato que conecta directamente este pequeño rincón uruguayo con la historia argentina: parte de la Buenos Aires moderna tiene sus raíces en Conchillas.
Dónde queda y cómo llegar a Conchillas
Conchillas se encuentra en el departamento de Colonia, en el suroeste de Uruguay, a unos 50 kilómetros de Colonia del Sacramento. El pueblo está ubicado sobre la costa del Río de la Plata y se caracteriza por su tranquilidad, su patrimonio histórico y su particular arquitectura de origen británico.
Por su cercanía, se convirtió en una opción atractiva para quienes buscan escapadas diferentes dentro del turismo regional.
Para llegar a Conchillas desde Colonia del Sacramento hay que tomar la Ruta 21 en dirección oeste y recorrer aproximadamente 50 kilómetros hasta alcanzar el pueblo.
El trayecto puede hacerse en vehículo particular y demanda cerca de una hora, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino. También es posible combinar transporte público hasta localidades cercanas y completar el recorrido por vía terrestre.
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