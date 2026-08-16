Turismo por Argentina: los tres destinos únicos para una escapada inolvidable
El turismo en Argentina tiene tres destinos perfectos para una escapada corta: pueblos encantadores y termas que conquistan a viajeros por su calma y belleza.
Cada vez son más los argentinos que optan por descubrir lugares cercanos en lugar de emprender viajes de larga distancia. Así, el turismo en Argentina muestra que para desconectar no siempre hace falta recorrer cientos de kilómetros, sino encontrar el destino indicado.
Los números reflejan esta tendencia: durante el primer semestre de 2026, casi 9 millones de turistas recorrieron distintos puntos del país durante los fines de semana largos, de acuerdo con un relevamiento de la CAME.
Según Bettina González, directora de Boomerang Viajes, uno de los principales cambios está relacionado con la manera de aprovechar el tiempo disponible. Los viajeros priorizan cada vez más escapadas cortas, con lugares que puedan conocerse y disfrutarse en pocos días, pero que al mismo tiempo permitan descansar y tener contacto con el entorno.
Con nuevos fines de semana largos previstos para agosto, octubre, noviembre y diciembre, las escapadas vuelven a ganar protagonismo entre quienes buscan hacer turismo dentro de Argentina. Entre las opciones que concentran mayor interés aparecen especialmente los pueblos turísticos y destinos termales, dos alternativas ideales para bajar un cambio sin alejarse demasiado.
Los tres lugares mas recomendados para vacacionar
Ante esta tendencia, Boomerang Viajes propone tres alternativas pensadas para quienes cuentan con pocos días y quieren aprovecharlos al máximo: San Antonio de Areco y Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y Termas de Pismanta, en San Juan.
Son opciones con paisajes y propuestas diferentes, pero comparten una misma idea: disfrutar de una escapada tranquila y conocer de cerca la riqueza natural y cultural de Argentina.
A unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco es reconocido como Capital Nacional de la Tradición y uno de los principales exponentes de la cultura gauchesca. Sus calles empedradas, antiguas pulperías y talleres de platería forman parte de un recorrido que también incluye el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, el Parque Criollo y distintas estancias. Además, localidades rurales como Villa Lía, Vagues y Duggan permiten ampliar la experiencia, que puede combinarse con cabalgatas, spa y piscinas climatizadas.
En el norte de la provincia de Buenos Aires, Ramallo se destaca como una de las opciones más atractivas para disfrutar del río Paraná. Sus playas, barrancas y costanera ofrecen un entorno ideal para descansar, mientras que el paseo Viva el Río, el antiguo Puerto de Ramallo y el histórico Puente de Fierro forman parte de los principales puntos para conocer.
Las caminatas junto al río, las actividades náuticas y las propuestas vinculadas al bienestar convierten a Ramallo en una alternativa práctica para desconectar sin realizar un viaje demasiado largo.
Más lejos, a unos 185 kilómetros de la ciudad de San Juan, aparecen las Termas de Pismanta, uno de los complejos termales tradicionales de Argentina. Sus aguas alcanzan aproximadamente los 45°C y son el principal atractivo de la zona.
En las cercanías, Barreal suma otro atractivo con sus viñedos de altura, extensos paisajes desérticos y condiciones ideales para contemplar el cielo nocturno. La proximidad con el Parque Nacional El Leoncito y los observatorios CASLEO y CESCO completa una experiencia donde el turismo de naturaleza se combina con la inmensidad de la cordillera.
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