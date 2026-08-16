 Turismo por Argentina: los tres destinos únicos para una escapada inolvidable

Son opciones con paisajes y propuestas diferentes, pero comparten una misma idea: disfrutar de una escapada tranquila y conocer de cerca la riqueza natural y cultural de Argentina.

A unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, San Antonio de Areco es reconocido como Capital Nacional de la Tradición y uno de los principales exponentes de la cultura gauchesca. Sus calles empedradas, antiguas pulperías y talleres de platería forman parte de un recorrido que también incluye el Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes, el Parque Criollo y distintas estancias. Además, localidades rurales como Villa Lía, Vagues y Duggan permiten ampliar la experiencia, que puede combinarse con cabalgatas, spa y piscinas climatizadas.

En el norte de la provincia de Buenos Aires, Ramallo se destaca como una de las opciones más atractivas para disfrutar del río Paraná. Sus playas, barrancas y costanera ofrecen un entorno ideal para descansar, mientras que el paseo Viva el Río, el antiguo Puerto de Ramallo y el histórico Puente de Fierro forman parte de los principales puntos para conocer.

Las caminatas junto al río, las actividades náuticas y las propuestas vinculadas al bienestar convierten a Ramallo en una alternativa práctica para desconectar sin realizar un viaje demasiado largo.

Más lejos, a unos 185 kilómetros de la ciudad de San Juan, aparecen las Termas de Pismanta, uno de los complejos termales tradicionales de Argentina. Sus aguas alcanzan aproximadamente los 45°C y son el principal atractivo de la zona.

En las cercanías, Barreal suma otro atractivo con sus viñedos de altura, extensos paisajes desérticos y condiciones ideales para contemplar el cielo nocturno. La proximidad con el Parque Nacional El Leoncito y los observatorios CASLEO y CESCO completa una experiencia donde el turismo de naturaleza se combina con la inmensidad de la cordillera.