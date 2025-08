Vacaciones en Chile 2025: los cinco destinos que sorprenden a todos

San Pedro de Atacama es uno de los destinos top para los que buscan naturaleza extrema y paisajes de altura. Ubicado a 4.200 metros sobre el nivel del mar, se pueden recorrer las lagunas altiplánicas de Miscanti y Miñiques, y también admirar las formaciones de piedra roja alrededor de Socaire. Para relajarse, las termas de Puritama son un must.

Arica se destaca por conservar las momias más antiguas del mundo, parte de la cultura Chinchorro y Patrimonio de la Humanidad según la Unesco. En el Museo de Sitio Colón 10 y el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa, los visitantes pueden sumergirse en la historia de esta zona habitada hace más de diez mil años.

En la región del Biobío, Antuco es un destino rodeado de volcanes, senderos y paisajes geológicos impresionantes. El Parque Nacional Laguna del Laja ofrece trekking y alpinismo para todos los niveles, con el salto del Laja y el volcán Antuco como puntos imperdibles.

Temuco, ligada a la historia de Pablo Neruda, es la puerta de entrada al Parque Nacional Conguillío cerca de Melipeuco. En invierno, se pueden recorrer las zonas bajas, donde se destacan la Laguna Verde con vistas al volcán Llaima, la Laguna Arcoíris y el bosque sumergido visible desde el sendero Sierra Nevada.

En el sur extremo, Aysén ofrece un paisaje patagónico único con glaciares, fiordos y montañas. Una excursión en barco por el Parque Nacional San Rafael permite ver el imponente monte San Valentín, la cumbre más alta de la Patagonia chilena, con más de 4.000 metros de altura.

Embed - The City in the Heart of Patagonia | Puerto Aysén, Chile 4k