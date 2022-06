Según la compañía pública, creada a fines de 2004, "a la categoría de `funcionarios que no funcionan´, planteada en el año 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la vicepresidenta".

Junto a la captura de pantalla del mensaje en off difundido a periodistas por la cartera que conduce Matías Kulfas, el comunicado de ENARSA rebatió las críticas hechas en ese información y afirmó: "No sólo es grave, sino muy penoso y sobre todas las cosas, incomprensible, que una obra de la magnitud e importancia para la Argentina y para el propio Gobierno, como lo es el gasoducto Néstor Kirchner, sea objeto de este tipo de acciones".

Matías Kulfas era parte de la "mesa chica" de Alberto Fernández aún desde antes de ser precandidato a presidente. Era miembro del Grupo Callao que trabajaba para generar una alternativa en el 2019 en una oficina de esa avenida.

Quién será el reemplazante de Matías Kulfas

Circulan tres nombres: Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil, Cecilia Todesca Bocco, ex vicejefa de Gabinete y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.