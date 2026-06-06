Los Fundamentalistas EN VIVO: link para ver en YouTube el homenaje a Indio Solari desde Comodoro Rivadavia

El desgarrador comunicado oficial del grupo

Horas antes del espectáculo, músicos como Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia y Fernando Nalé compartieron un texto conjunto en sus redes para comunicar la decisión y manifestar su dolor.

"Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos", expresaron con total franqueza. Para cerrar la convocatoria a esta fecha tan especial que repasará el inmenso repertorio del cantante, sentenciaron: "Te amamos, Indio".