Los Fundamentalistas EN VIVO: link para ver en YouTube el homenaje a Indio Solari desde Comodoro Rivadavia
Tras la muerte de Indio Solari, la banda Los Fundamentalistas decidió seguir con su recital de esta noche y transmitirlo gratis en vivo para todos.
En medio del profundo dolor por la partida de su líder Indio Solari, la histórica banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado decidió mantener en pie su recital pautado para este sábado en Chubut. El grupo anunció que el show se transformará en un emotivo homenaje y será transmitido en vivo y de manera gratuita.
A qué hora tocan Los Fundamentalistas y cómo ver el streaming por Indio Solari
El esperado concierto se llevará a cabo a partir de las 21 horas en el Predio Ferial de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut. A pesar de la profunda conmoción que atraviesa el mundo de la música, los artistas comunicaron que salir a tocar y estar cerca de su público es lo único que sienten como verdaderamente reparador en este doloroso momento.
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Para que nadie se quede afuera de esta ceremonia, la banda confirmó que el evento podrá seguirse en directo por streaming. La transmisión oficial se realizará a través de su canal de YouTube (@LosFundamentalistasOk), ingresando al siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kibXphoqEw4 o por minutouno.com
El desgarrador comunicado oficial del grupo
Horas antes del espectáculo, músicos como Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia y Fernando Nalé compartieron un texto conjunto en sus redes para comunicar la decisión y manifestar su dolor.
"Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos", expresaron con total franqueza. Para cerrar la convocatoria a esta fecha tan especial que repasará el inmenso repertorio del cantante, sentenciaron: "Te amamos, Indio".
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