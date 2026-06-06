Confirmado: el velatorio público de Indio Solari se hará en el Polideportivo "José María Gatica" de Avellaneda

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Cuándo velan públicamente a Indio Solari: el nuevo mensaje de su familia

En medio del inmenso dolor, la familia de Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.

Por otro lado, hay fuentes que aseguran que, en una carrera contra el tiempo, la gestión de Javier Milei busca entablar comunicación con el entorno familiar para ofrecer Tecnópolis como el escenario del velatorio. La urgencia surge tras el rechazo de la comisión directiva de Racing Club, que descartó la posibilidad de habilitar el Cilindro de Avellaneda para la despedida.

Convocan a un banderazo en el Obelisco por Indio Solari para hoy

La repentina muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari, uno de los bastiones del rock nacional, paralizó a todo el país. Grandes y chicos se reunieron para celebrar una última misa ricotera. Esta vez, la tradicional fiesta se replicó en simultáneo en varias ciudades para despedir al ídolo que tuvo “el pogo más grande de la historia”.

Este sábado, la familia del músico confirmará el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada habrá un banderazo en el Obelisco y el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia.

La decisión de que se realice este domingo el último adiós al fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota tuvo un motivo clave: que los admiradores de otras provincias o países puedan trasladarse a Buenos Aires.

“Finalmente, la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. El sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, informaron desde las redes oficiales del músico, que murió este viernes en su casa de Parque Leloir.

La misa ricotera copó la Plaza de Mayo para despedir al Indio Solari

La Plaza de Mayo se transformó este viernes en un templo a cielo a abierto para alojar una masiva y emotiva misa ricotera que despide al Indio Solari, el mítico músico que murió por la mañana en su casa de Parque Leloir.

Cerca de las 16.30 comenzaron a llegar los primeros fanáticos auto convocados con sus banderas y cánticos. En ese momento hubo un cruce con policías de la Ciudad que estaban apostados en uno de los sectores de la plaza, del lado de la avenida Hipólito Yrigoyen, y les arrojaron gas pimienta para dispersarlos, por lo que algunos manifestantes reaccionaron con empujones, aunque la situación fue controlada rápidamente.

"¡Dale, che! Dale que este es el pogo más grande del mundo!", gritaba un fanático mientras cientos de personas saltan al ritmo de "A brillar mi amor". Los coros se transforman en cánticos que atraviesan toda la plaza. "¡Vamos los Redondos, vamos los Redondos!", se escuchó una y otra vez. Otro hombre, envuelto en una bandera con la imagen del músico, lanzó una frase que provoca risas y aplausos: "¡Mick Jagger, te tenés que hacer desde abajo todavía!".

El ambiente tenía más de celebración que de despedida. Hubo lágrimas, abrazos y recuerdos compartidos, pero también cerveza, fernet, bombos y canciones. "Alguien que se coma tu dolor", cantó la multitud.