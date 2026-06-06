Cómo es el Polideportivo Gatica donde se hará el velatorio público de Indio Solari

Uno de los puntos clave del Gatica es su ubicación estratégica. Está situado sobre Avenida Bartolomé Mitre, una de las principales arterias de Villa Domínico, lo que facilita el acceso desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A su alrededor se extiende el Parque de los Derechos del Trabajador, un espacio verde de gran tamaño que acompaña la dinámica del polideportivo y aporta áreas abiertas en su entorno inmediato.

Además, el complejo se encuentra a poca distancia de estaciones del Ferrocarril Roca, como Villa Domínico y Bernal, y cuenta con múltiples líneas de colectivo que circulan por la zona, lo que lo convierte en un punto de fácil acceso para grandes concentraciones de personas.

Por sus características edilicias, su capacidad operativa y su conectividad, el Polideportivo Gatica suele ser elegido para eventos de gran convocatoria, ya que permite organizar el ingreso del público y el desarrollo de actividades en un mismo espacio cerrado.