Cómo es el Polideportivo Gatica donde se hará el velatorio público de Indio Solari
El complejo de Villa Domínico, en Avellaneda, fue elegido para la despedida del histórico músico del rock nacional. Se trata de un espacio techado, moderno y preparado para grandes convocatorias.
El Polideportivo “José María Gatica”, ubicado en Villa Domínico, partido de Avellaneda, será el escenario donde se realizará el velatorio público de Indio Solari. El espacio forma parte del Parque de los Derechos del Trabajador y es uno de los complejos deportivos más importantes del sur del conurbano bonaerense.
Se trata de un polideportivo cubierto, con infraestructura adaptada para eventos deportivos, culturales e institucionales de gran escala. Su estructura techada permite albergar una importante cantidad de público bajo condiciones organizadas de acceso y circulación.
El predio integra el sistema de polideportivos municipales de Avellaneda y ha sido renovado en los últimos años, con mejoras en sus instalaciones y espacios comunes. Dentro del complejo se practican disciplinas como básquet, vóley y futsal, además de actividades recreativas abiertas a la comunidad.
Uno de los puntos clave del Gatica es su ubicación estratégica. Está situado sobre Avenida Bartolomé Mitre, una de las principales arterias de Villa Domínico, lo que facilita el acceso desde distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.
A su alrededor se extiende el Parque de los Derechos del Trabajador, un espacio verde de gran tamaño que acompaña la dinámica del polideportivo y aporta áreas abiertas en su entorno inmediato.
Además, el complejo se encuentra a poca distancia de estaciones del Ferrocarril Roca, como Villa Domínico y Bernal, y cuenta con múltiples líneas de colectivo que circulan por la zona, lo que lo convierte en un punto de fácil acceso para grandes concentraciones de personas.
Por sus características edilicias, su capacidad operativa y su conectividad, el Polideportivo Gatica suele ser elegido para eventos de gran convocatoria, ya que permite organizar el ingreso del público y el desarrollo de actividades en un mismo espacio cerrado.
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