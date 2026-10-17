Asesinaron a un hombre a tiros en el subte de Nueva York tras una discusión en un andén de Manhattan
La víctima recibió un impacto en el pecho en una concurrida estación cercana a Broadway y el agresor escapó a pie, desencadenando la búsqueda policial.
Un violento episodio se produjo al mediodía de este sábado en el sistema de transporte subterráneo de la ciudad de Nueva York, donde un hombre de 34 años perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho. El ataque ocurrió en el andén de una concurrida estación ubicada en el centro de Manhattan, en las cercanías de la emblemática avenida Broadway y del Carnegie Hall, ante la mirada de decenas de pasajeros.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones efectuadas por las fuerzas de seguridad, el trágico hecho se desencadenó a partir de un altercado verbal entre personas que esperaban la llegada del tren. En medio de la disputa, el agresor extrajo un arma de fuego y efectuó el disparo que impactó de lleno en el tórax de la víctima, provocándole heridas de extrema gravedad de manera inmediata.
La fuga del tirador y los operativos de seguridad desplegados
Tras concretar la agresión armada, el tirador huyó rápidamente a pie perdiéndose entre el flujo de transeúntes del área comercial. Personal del Servicio de Emergencias Médicas acudió al lugar de los hechos y trasladó de urgencia al herido hasta el Hospital Bellevue, donde los profesionales de la salud intentaron reanimarlo sin éxito, constatando su fallecimiento poco después de su ingreso.
La Policía de Nueva York desplegó un amplio operativo en las inmediaciones del lugar para recolectar testimonios y preservar la escena del crimen. Las autoridades procedieron a la difusión de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento vial con el objetivo de identificar públicamente al prófugo, quien vestía un conjunto deportivo de color rojo con un chaleco negro al momento del ataque.
Suspensión del servicio de transporte y conmoción en el centro urbano
El operativo de peritaje e investigación causó importantes alteraciones en el funcionamiento habitual de la red ferroviaria subterránea durante el fin de semana. La Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA) dispuso la interrupción completa y la modificación de recorridos en las líneas C, D y E en el tramo de Manhattan, afectando a miles de usuarios que transitaban por la zona.
El homicidio en una de las áreas de mayor concurrencia turística y comercial reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad dentro del subte neoyorquino. La División de Homicidios de la policía local se encuentra al frente de las actuaciones judiciales para determinar los motivos desencadenantes del altercado y lograr la captura del atacante.
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