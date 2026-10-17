Asesinaron a un hombre a tiros en el subte de Nueva York tras una discusión en un andén de Manhattan

Un violento episodio se produjo al mediodía de este sábado en el sistema de transporte subterráneo de la ciudad de Nueva York, donde un hombre de 34 años perdió la vida tras recibir un disparo en el pecho. El ataque ocurrió en el andén de una concurrida estación ubicada en el centro de Manhattan, en las cercanías de la emblemática avenida Broadway y del Carnegie Hall, ante la mirada de decenas de pasajeros.