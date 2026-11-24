Celeste Cid festejó el nuevo reconocimiento internacional que recibió su pareja, Santiago Korovsky
Celeste Cid compartió en sus redes sociales el nuevo galardón que obtuvo su pareja, el actor Santiago Kotovsky y celebró su logro.
El éxito de División Palermo en el exterior también tuvo su festejo en el ámbito personal. Celeste Cid utilizó sus redes sociales para felicitar a su pareja, Santiago Korovsky, luego de que el actor consiguiera su segundo Emmy Internacional en una ceremonia que tuvo lugar el lunes 23 de noviembre en Nueva York.
La actriz eligió sus historias de Instagram para compartir la noticia y dedicarle unas palabras al creador de la ficción. El gesto no pasó inadvertido, especialmente porque ambos suelen mantener un perfil reservado respecto de su relación y no acostumbran publicar demasiadas imágenes juntos.
El premio fue otorgado por la segunda temporada de División Palermo, la comedia de Netflix que tiene a Korovsky como creador, director y protagonista. De esta manera, la producción volvió a consagrarse en la misma categoría en la que había ganado en 2024, cuando fue distinguida su primera entrega.
Así, la serie volvió a formar parte de los ganadores de la 54ª edición de los premios que entrega la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión.
Para celebrar el nuevo reconocimiento, Cid replicó una publicación de la cuenta oficial de los Emmy, que mostraba una escena de la ficción junto al distintivo de ganador de 2026. Sobre la imagen, la actriz escribió un mensaje dedicado especialmente a su novio: "2do Emmy qué? aguante todo @santikorovsky sos muy genio".
Pero ese no fue el único gesto que tuvo con el actor. Más tarde, Celeste compartió otra historia en la que replicó una fotografía publicada por el propio Korovsky, donde se lo veía posando con la estatuilla del Emmy Internacional. El galardón correspondió a la categoría Mejor Comedia y significó un nuevo reconocimiento para todo el equipo de la ficción.
Junto a la imagen, el director y protagonista expresó su sorpresa por el resultado obtenido: “Otro Emmy Internacional a la mejor comedia con División Palermo. No lo puedo creer….”.
La actriz acompañó esa publicación con una dedicatoria mucho más personal, en la que destacó una de las cualidades que más admira de su pareja. “la persona más curiosa e inquieta que conozco se ganó con sus amigos un premio..”, escribió.
Además, le dejó un mensaje especial para que conserve esa característica que tanto valora: “que no pierdas nunca tu inquietud @santikorovsky”. En medio de las felicitaciones, también sumó una referencia a una actividad que comparten: “(igual, sigamos meditando, que nos hace bien )”.
Finalmente, Cid cerró su dedicatoria con una demostración de cariño: “te amo mucho ”.
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