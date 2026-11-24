Pero ese no fue el único gesto que tuvo con el actor. Más tarde, Celeste compartió otra historia en la que replicó una fotografía publicada por el propio Korovsky, donde se lo veía posando con la estatuilla del Emmy Internacional. El galardón correspondió a la categoría Mejor Comedia y significó un nuevo reconocimiento para todo el equipo de la ficción.

Junto a la imagen, el director y protagonista expresó su sorpresa por el resultado obtenido: “Otro Emmy Internacional a la mejor comedia con División Palermo. No lo puedo creer….”.

La actriz acompañó esa publicación con una dedicatoria mucho más personal, en la que destacó una de las cualidades que más admira de su pareja. “la persona más curiosa e inquieta que conozco se ganó con sus amigos un premio..”, escribió.

Además, le dejó un mensaje especial para que conserve esa característica que tanto valora: “que no pierdas nunca tu inquietud @santikorovsky”. En medio de las felicitaciones, también sumó una referencia a una actividad que comparten: “(igual, sigamos meditando, que nos hace bien )”.

Finalmente, Cid cerró su dedicatoria con una demostración de cariño: “te amo mucho ”.