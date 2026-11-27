Fuertes tormentas azotaron a Estados Unidos y causaron destrozos: las zonas más afectadas
Las ráfagas derribaron árboles y postes, provocaron inundaciones y dejaron a cientos de miles de usuarios sin electricidad.
Estados Unidos atraviesa una complicada situación meteorológica por una serie de tormentas que golpearon con fuerza distintas regiones del país, especialmente Nueva York y Nueva Jersey. Los videos que comenzaron a circular en las redes sociales muestran la violencia del fenómeno, con árboles desplomados, calles completamente anegadas, estructuras dañadas y enormes olas que avanzan sobre sectores costeros.
Pese a que las condiciones comenzaron a mejorar en algunas localidades, las consecuencias del temporal todavía se hacían sentir este viernes.
Las fuertes ráfagas de viento, acompañadas por lluvias intensas e inundaciones, provocaron importantes destrozos en el noreste estadounidense. En distintos puntos de la región se reportaron árboles caídos sobre viviendas y vehículos, postes derribados y complicaciones para circular. Ante la gravedad del escenario, los equipos de emergencia debieron multiplicar sus intervenciones para despejar las calles y atender los daños ocasionados por el fenómeno.
Los brutales videos de las tormentas en Nueva York y Nueva Jersey
Las imágenes que se viralizaron permiten dimensionar la intensidad del temporal. En algunas grabaciones se observa cómo el viento golpea con fuerza las construcciones y dificulta el desplazamiento de los peatones, mientras que otros registros muestran el avance del agua sobre calles y zonas costeras. Las inundaciones también afectaron sectores comerciales y residenciales, donde el nivel del agua complicó la circulación y generó preocupación entre los habitantes.
La situación también tuvo un fuerte impacto sobre los servicios públicos. Durante el jueves, más de 250.000 clientes quedaron sin electricidad entre Nueva York y Nueva Jersey como consecuencia de los daños provocados por las tormentas. A nivel nacional, el panorama seguía siendo complejo este viernes: alrededor de 448.550 usuarios permanecían sin suministro eléctrico, según los registros de PowerOutage.
Más de 2.000 vuelos afectados por las tormentas en Estados Unidos
El temporal también generó un verdadero caos en el transporte aéreo durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año. De acuerdo con los registros de FlightAware, durante el jueves se contabilizaron más de 2.000 demoras y alrededor de 460 cancelaciones de vuelos con origen o destino en Estados Unidos. Las complicaciones afectaron especialmente a los pasajeros que viajaban durante el fin de semana largo de Acción de Gracias.
Las dificultades meteorológicas no se limitaron a la costa este. Otras regiones del país también registraron tormentas y nevadas, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre nuevas precipitaciones, inundaciones costeras y condiciones peligrosas para viajar en distintos sectores.
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