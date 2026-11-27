Más de 2.000 vuelos afectados por las tormentas en Estados Unidos

El temporal también generó un verdadero caos en el transporte aéreo durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año. De acuerdo con los registros de FlightAware, durante el jueves se contabilizaron más de 2.000 demoras y alrededor de 460 cancelaciones de vuelos con origen o destino en Estados Unidos. Las complicaciones afectaron especialmente a los pasajeros que viajaban durante el fin de semana largo de Acción de Gracias.

Las dificultades meteorológicas no se limitaron a la costa este. Otras regiones del país también registraron tormentas y nevadas, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre nuevas precipitaciones, inundaciones costeras y condiciones peligrosas para viajar en distintos sectores.