Frente a la repercusión, Wright respondió públicamente al New York Post y descartó las especulaciones: afirmó no saber qué ocurrió en el video, sostuvo que su humanidad se refleja en su trabajo legislativo (como los USD 4 millones destinados al centro de justicia ambiental WE ACT en Harlem) y agregó que no tenía mucho que decir sobre reptiles y extraterrestres.