El extraño video de un asambleísta demócrata que desató teorías sobre 'reptilianos' en redes sociales
Las imágenes de una conferencia en Nueva York se viralizaron tras un llamativo movimiento de ojos del legislador.
Un video del asambleísta demócrata de Nueva York Jordan J. G. Wright se volvió viral tras captarlo con un breve y llamativo movimiento de ojos durante una conferencia de prensa del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, el viernes pasado.
En las imágenes, que se convirtieron en tendencia en redes sociales, el dirigente parece girar los ojos hacia arriba hasta dejarlos completamente blancos por unos instantes mientras Mamdani presentaba su plan para cerrar la prisión de Rikers Island en 2032.
Qué muestran las imágenes y cómo reaccionaron las redes
La secuencia desató comentarios y teorías sobre supuestos "reptilianos" en internet, mientras otros usuarios señalaron posibles efectos de iluminación o movimientos naturales.
Frente a la repercusión, Wright respondió públicamente al New York Post y descartó las especulaciones: afirmó no saber qué ocurrió en el video, sostuvo que su humanidad se refleja en su trabajo legislativo (como los USD 4 millones destinados al centro de justicia ambiental WE ACT en Harlem) y agregó que no tenía mucho que decir sobre reptiles y extraterrestres.
Wright representa al distrito 70 de la Asamblea del Estado de Nueva York, que incluye zonas de Harlem, fue reelecto sin oposición en noviembre tras imponerse en las primarias demócratas de junio, y es hijo del exlegislador Keith L. T. Wright y nieto del exjuez de la Corte Suprema estatal Bruce Wright.
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