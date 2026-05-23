China: una explosión de gas en una mina de carbón dejó al menos 90 muertos y varios desaparecidos

Según medios estatales, cerca de 350 rescatistas fueron desplegados en el lugar para localizar a los trabajadores desaparecidos y asistir a los sobrevivientes.

En total, 123 personas debieron ser hospitalizadas, de las cuales cuatro permanecen en estado crítico o grave. Las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda aumentar con el avance de las tareas de búsqueda.

Explosión China Rescatistas llegan a la mina de carbón de Liushenyu tras la explosión. Foto: AP/Xinhua/Cao Yang.

La explosión constituye el peor desastre minero en China de los últimos 17 años, después de que 108 personas murieran en 2009 por una explosión en una mina en la provincia nororiental de Heilongjiang.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió movilizar “todos los medios” para atender a los heridos y solicitó investigaciones exhaustivas sobre el incidente.

Explosión China Al menos 90 personas murieron por una explosión de gas en una mina de carbón ubicada en Liushenyu, al norte de China.

Xi destacó que “todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantenerse constantemente alerta en materia de seguridad laboral (...) y prevenir y contener con determinación la ocurrencia de accidentes graves y catástrofes”.

Una persona “responsable” de la empresa involucrada en la explosión fue “puesta bajo control de acuerdo con la ley”, informó Xinhua.

El yacimiento se encuentra 500 kilómetros al suroeste de Beijing, en Shanxi. La provincia es una de las más pobres de China, pero también un centro neurálgico de la extracción de carbón.

Explosión China Rescatistas trabajan en el lugar tras una explosión de gas en la mina de carbón Liushenyu.

A pesar del rápido despliegue de las energías renovables, China es el mayor emisor mundial de CO2 y el mayor consumidor de carbón, recurso que considera una solución fiable frente al suministro intermitente de las renovables.

Solo las minas de carbón emplean a más de 1,5 millones de personas en el gigante asiático.