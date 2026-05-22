La Policía del Reino Unido investiga al expríncipe Andrés por posible conducta sexual inapropiada

Pero hasta la fecha los investigadores policiales sólo tenían datos para acusar a Andrés Mountbatten Windsor, de 66 años, por tráfico de influencias y espionaje.

Del caso de Giuffre había menos pruebas, además de las aportadas por la víctima.

Principe Andres y Virginia Giuffre El príncipe Andrés con Virginia Giuffre en una imagen tomada en 2001 Foto: The Grosby Group

Sin embargo, los medios británicos Daily Mail y Sky News informaron este viernes que el caso se amplió para considerar delitos como conducta sexual inapropiada y corrupción dadas las "múltiples líneas" de lo que se describió como una "investigación significativa".

Salen a la luz más pruebas contra Andrés

La policía de Thames Valley informó que está en contacto con los abogados de una mujer que denunció que fue víctima de un abuso sexual por parte del expríncipe en una propiedad en el Castillo de Windsor, asiento de la familia real británica.

Esa propiedad citada por la denunciante sería la antigua residencia de Andrés Mountbatten Windsor en el Royal Lodge, el edificio donde residen numerosos miembros de la familia real británica.

La policía incautó pruebas en una redada en la casa del Royal Lodge que Andrés ocupaba en 2010, y en su nueva propiedad, que está en la propiedad del rey Carlos III en Sandringham, condado de Norfolk.

ex principe andrew

La novedad llega tras la presión que miembros del Parlamento ejercieron sobre los mecanismos oficiales a raíz de la publicación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que liberó los archivos del caso Jeffrey Epstein en enero de 2026.

Además de las acusaciones que constan en los archivos, las autoridades británicas evalúan denuncias separadas según las cuales Jeffrey Epstein envió a una mujer al Reino Unido para tener relaciones sexuales con Andrés en 2010, lo que coincide con las acusaciones formuladas por Virginia Giuffre.

El entonces príncipe Andrés llegó a un acuerdo extrajudicial en un caso civil presentado por Giuffre en Nueva York y pagó más de 12 millones de dólares, pero sin admitir responsabilidad alguna.