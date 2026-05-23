Un hombre murió arrollado por una formación del Tren Roca en Barracas

Una pareja de jóvenes falleció el domingo pasado tras ser embestida por una formación del Tren Roca a la altura de la calle Boedo. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno de Lomas de Zamora investiga las circunstancias del hecho, bajo distintas hipótesis que van desde un accidente por imprudencia hasta un desenlace fatal tras una discusión de pareja.

El trágico episodio ocurrió cuando una formación que se dirigía hacia Alejandro Korn atropelló a dos jóvenes en las inmediaciones de la estación de Lomas de Zamora. El hecho generó conmoción entre los pasajeros presentes y obligó a interrumpir el servicio de los distintos ramales de la línea ferroviaria durante gran parte de la jornada.

En el lugar trabajó un amplio operativo de emergencia que incluyó a dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de emergencias médicas y efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas de peritaje y el levantamiento de rastros correspondiente.

Hipótesis cruzadas y testimonios contradictorios

Los investigadores judiciales se encuentran abocados a reconstruir los momentos previos al impacto, dado que las primeras declaraciones de los testigos presenciales resultaron divergentes:

Discusión y desencadenante: Una de las versiones señala que los jóvenes mantuvieron una fuerte pelea en el andén. Según este relato, la mujer se habría arrojado a las vías y el hombre, en un intento desesperado por sujetarla y salvarle la vida, cayó junto a ella debajo de la formación.

Imprudencia al cruzar: Por otro lado, algunos testigos indicaron que la pareja habría intentado cruzar las vías a pie por una zona no habilitada con el fin de acceder rápidamente al andén opuesto, siendo sorprendidos por el paso del tren.

El avance de la causa judicial

La Fiscalía espera los resultados de las pericias forenses y, de manera clave, el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad tanto de la empresa Trenes Argentinos como del centro de monitoreo del Municipio de Lomas de Zamora. Estos registros fílmicos serán determinantes para esclarecer de forma definitiva la mecánica del hecho. Tras finalizar las tareas de los peritos en el lugar del siniestro, el servicio de la Línea Roca normalizó su cronograma habitual luego de haber registrado demoras significativas y cancelaciones generalizadas durante varias horas.